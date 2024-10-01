Новий генеральний секретар НАТО Марк Рютте запевнив, що для Альянсу підтримка України та забезпечення умов для її перемоги залишатиметься пріоритетом, повідомив Укрінформ.

Рютте став новим генсеком НАТО − подробиці

"Ви згадали про пріоритети, які ми будемо просувати у майбутньому. Це – Україна. Ми маємо забезпечити, щоб Україна перемогла як суверенна незалежна демократична держава. Безумовно, це наша система стримування й оборони... І, безумовно, це глобальне партнерство НАТО, його розширення та поглиблення, щоб воно відповідало на прояви небезпеки у світі", − наголосив Рютте.

Advertisement

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Як і колишній генсекретар Альянсу Єнс Столтенберг, вони обидва вірять, що трансатлантичні зв’язки є основою Північноатлантичного союзу.

"І я можу вас запевнити, що я зроблю все можливе, щоб ця єдність залишалася твердою", − зауважив новий керівник НАТО.

Більше по темі Рютте: Україна має право бити по Росії, але за однієї умови Генсек НАТО зазначив, що Україна веде війну самооборони і має право на будь-який захист.

Рютте додав, що добре знайомий з обома кандидатами в президенти США та сподівається налагодити конструктивні відносини з новою адміністрацією.

"Я знаю обох кандидатів дуже добре. Я працював чотири роки з Дональдом Трампом. Він підштовхував нас, щоб витрачати більше, і він досяг цієї мети, ми зараз на рівні урядів витрачаємо набагато більше. Він підштовхував нас з Китаєм, і він мав рацію. Безумовно, Камала Гарріс має фантастичні результати на посаді віцепрезидента і має величезну повагу", − підсумував новий генсек.

Advertisement

Зеленський привітав Рютте зі вступом на нову посаду

Президент України Володимир Зеленський привітав Марка Рютте зі вступом на посаду генерального секретаря НАТО.

"Вітаю Марка Рютте зі вступом на посаду генерального секретаря НАТО. Я бажаю йому успіхів на цій новій посаді та сподіваюся на продуктивну співпрацю задля зміцнення євроатлантичної безпеки та нашого партнерства з альянсом на шляху України до набуття повноправного членства в НАТО", - написав Зеленський.

Advertisement

"Тільки разом, Україна та її союзники, ми зможемо по-справжньому гарантувати мирну, стабільну та безпечну Європу", - додав президент.

Марка Рютте обрали новим генеральним секретарем НАТО

26 червня прем'єр-міністра Нідерландів Марка Рютте офіційно призначили генеральним секретарем НАТО.

7 червня угорський уряд повідомив, що підтримає Марка Рютте в тому випадку, якщо той перепросить за критичні висловлювання про Угорщину. Прем'єр мав гарантувати, що Угорщина залишиться осторонь, якщо НАТО втрутиться в конфлікт за межами Альянсу.

Водночас лише союзники НАТО будуть вирішувати, можливо чи ні запросити Україну до НАТО, коли навіть частина її території буде окупована російською армією.