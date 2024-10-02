За оцінкою Інституту демографії та проблем якості життя Національної академії наук населення України може скоротитися до 28,9 мільйона осіб до 2041 року та до 25,2 мільйона осіб до 2051 року.

Станом на 1 січня 2022 року, до початку повномасштабного вторгнення РФ, в Україні, згідно зі Стратегією демографічного розвитку, проживало 42 мільйони осіб, йдеться в Стратегії демографічного розвитку України на період до 2040 року.

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Втрати від війни, а також мільйони переміщених українців, які зараз шукають притулку всередині країни та за кордоном, малюють песимістичні перспективи демографічного майбутнього України.

У документі підкреслюється, що «прогнозування чисельності населення є складним завданням через відсутність необхідних статистичних даних. Це пов'язано з тим, що неможливо точно оцінити демографічні показники на тимчасово окупованих територіях, а також через непередбачуваність подальшого розвитку військових дій».

Автори стратегії звертають увагу на «значне зменшення населення, викликане депопуляцією (коли кількість смертей перевищує кількість народжень) та масштабною трудовою міграцією, яка часто набуває постійного характеру. Додаткові чинники, що впливають на демографію, включають тимчасову окупацію частини територій України та нові загрози, що виникли внаслідок збройної агресії».

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Водночас відзначається, що процес скорочення чисельності населення в Україні розпочався ще до початку повномасштабної війни. Наприклад, за результатами Всеукраїнського перепису населення 2001 року, в Україні проживало 48,5 мільйона осіб. Ситуація з демографією лише значно погіршилася через війну.

Минулого місяця The Wall Street Journal з посиланням на українські джерела та дані західної розвідки писав, що у ЗСУ кількість загиблих становила 80 тисяч військовослужбовців, а поранених — 400 тисяч.

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Видання окремо наголошує, що оцінити втрати важко, оскільки жодна зі сторін не публікує офіційних даних.

The Wall Street Journal називає значну кількість втрат серйозною проблемою для Росії, але підкреслює, що подібні цифри з української сторони спричиняють значно більші наслідки через те, що населення України набагато менше.

У листопаді 2023 року ООН підрахувала, що у війні загинуло щонайменше 10 000 українських цивільних осіб, але заявила, що ця цифра може бути набагато вищою.

На момент здобуття незалежності в 1991 році населення України становило 52 мільйони осіб.

Після здобуття незалежності в Україні спостерігалося незначне зростання населення. Однак незабаром чисельність населення скоротилася, оскільки місцеві жителі виїхали за кордон - часто до Росії та Польщі - у 1990-х роках у пошуках кращих економічних можливостей після економічних потрясінь, що прокотилися по всьому пострадянському простору.

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У 2001 році офіційний перепис населення - єдиний у своєму роді, проведений у незалежній Україні - показав, що населення країни становило 48,4 мільйона осіб.