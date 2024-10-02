Сили оборони України вийшли з Вугледару в Донецькій області, повідомило оперативно-стратегічне угруповання військ "Хортиця".
ЗСУ вийшли з Вугледару − подробиці
Росіяни у спробі взяти місто під контроль спрямували резерви для ударів з флангів.
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Як зазначила пресслужба "Хортиці", це виснажило оборону підрозділів ЗСУ і спричинило виникнення загрози оточення.
Попри зазнавання значних втрат унаслідок тривалих боїв, ворог продовжив спроби захопити Вугледар.
"Вищим командуванням наданий дозвіл на здійснення маневру з виведення підрозділів з Вугледару з метою збереження особового складу і бойової техніки, зайняття положення для ведення подальших дій", − пояснили Сили оборони.
72-га бригада заперечувала повне захоплення Вугледара
1 жовтня 72-га окрема механізована бригада заявляла про контроль росіянами частини Вугледара Донецької області, однак заперечила повне захоплення.
Тоді більша частина Вугледара контролюється російськими військами, хоча певна територія міста перебуває під контролем ЗСУ.
Командир батальйону безпілотних систем 72-ї ОМБр Андрій Назаренко зауважував, що бригада тримала оборону попри активні штурми з боку росіян.
Станом на 1 жовтня у Вугледарі ворожі війська перебували майже в центрі міста.
Вугледар − місто у Волноваському районі Донецької області. Воно розташоване приблизно за 57 кілометрів від Донецька.
Оборонна операція у цьому районі тривала протягом двох років.