Литва та Швеція погодили закупівлю пікапів та вантажівок на суму 22 млн євро для підтримки потреб України у сфері розмінування, повідомило Міністерство оборони України.

Україна отримає техніку для розмінування - подробиці

Коаліція спроможностей з розмінування погодила закупівлю пікапів та вантажівок для потреб Збройних Сил України та Держспецтрансслужби.

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Для фінансування цієї мети Литва виділяє 15 мільйонів євро, а Швеція – 7 мільйонів євро.

Рішення було ухвалено на зустрічі в Ісландії, де учасники Коаліції також обговорили плани розвитку підрозділів розмінування до 2034 року.

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Українська делегація подякувала партнерам за підтримку у сфері бойового та гуманітарного розмінування.

Що відомо про коаліцію з розмінування

18 липня 2023 року міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас на засіданні Контактної групи з питань оборони України оголосив про створення коаліції з розмінування для допомоги Україні.

Тоді 22 країни підписали протокол про наміри створення коаліції. Проєкт очолюють Литва та Ісландія.

Коаліція з розмінування дозволяє консолідувати й координувати поточну та заплановану допомогу Україні у цій сфері.

11 вересня 2024 року Україна запросила Болгарію приєднатися до коаліції з розмінування під час перемовин між країнами.