Частка директорів-засновників в українських компаніях зросла до 72,6%, повідомив Опендатабот.

Скільки новостворених компаній в Україні мають директорів-засновників

У 2017 році таких власників було понад 71%, але у 2021 їх поменшало до 64%.

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У перший рік повномасштабної війни кількість подібних власників знову збільшилася до майже 73%.

Понад половина новостворених компаній в Україні мають директорів-засновників. 71% власників бажали самостійно керувати бізнесом у 2017 році.

Згодом кількість директорів-власників меншала, що свідчило про зростання довіри власників до найманих працівників, які почали брати на себе більшу відповідальність.

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Яка частка директорів-засновників у новостворених компаніях

Директорів-засновників, які мають менш як 5% активів компанії, поменшало. У більшості випадків ними є наймані управлінці, які отримали невелику частку активів як бонус за управління компанією. У 2017 році частка таких директорів складала 1,2%, а у 2024 році впала до 0,4%.

Власників, які володіють великими частками активів, тобто понад 20%, у 2017 році було понад 64%, але у 2021 році показник упав до 59%.

Цього року частка таких засновників зросла майже до 69%.