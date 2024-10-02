"П’ять генераторів були профінансовані МЗС Німеччини, а один надав Фонду THW концерн Audi",- ідеться у повідомленні.

Генератори призначені для лікарень та водоканалів, щоб забезпечити їхню стабільну роботу в умовах відключень електроенергії.

Німеччина анонсувала передачу Україні шести великих генераторів електроенергії у межах підготовки до складної зими, повідомило посольство Німеччини в Україні.

Федеральне агентство технічної допомоги 🇩🇪 THW передасть 🇺🇦 6 великих електрогенераторів. Вони стануть заміною частково пошкодженої війною енергетичної інфраструктури в лікарнях та водоканалах. 5 генераторів були профінансовані МЗС 🇩🇪, а один надав Фонду THW концерн Audi. https://t.co/T6znPyD0Tv

Німеччина надала Україні додаткову допомогу

26 вересня нижня палата парламенту ФРН погодила пропозицію уряду щодо збільшення фінансування військової підтримки України на близько 400 млн євро.

17 вересня німецький уряд надіслав Україні ще 100 млн євро "зимової допомоги".

За словами Бербок, підтримка України є також підтримкою Молдови та європейської демократії.

Впродовж останніх 2 місяців Німеччина надіслала Україні шість самохідних артилерійських установок Panzerhaubitze 2000. Раніше країна оголосила про надання Україні ще дванадцяти САУ Panzerhaubitze 2000.

Під час 24-го засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" 6 вересня міністри оборони ФРН і Канади повідомили про надання нової допомоги Україні.

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14 березня парламент Німеччини вдруге ініціював обговорення пропозиції опозиційної фракції ХДС/ХСС під назвою "Послідовно продовжувати підтримку України - прийняти рішення про поставку крилатих ракет Taurus".

13 березня канцлер Німеччини Олаф Шольц категорично заявив, що він проти передачі Україні Taurus. Він вважає "безвідповідальним" використовувати ці збройні системи без участі та контролю з боку німецьких військових. Разом з тим, канцлер не бачить жодної можливості залучення війська ФРН до війни в Україні.