За даними Євростату станом на січень 2024 року у країнах Європейського Союзу осіло близько 4,3 мільйона українців. З цих українців понад 950 тисяч отримали статус тимчасового захисту у Польщі, що є другим за величиною показником після Німеччини.

Умови тимчасового захисту для українських біженців в Польщі на 2025 рік

Як найближча країна до нашого кордону, Польща приймає українських біженців з 24 лютого 2022 року. Люди, які прибули до Польщі, часто шукали там прихистку або рухалися далі. Умови перебування для українських біженців завжди були досить лояльними, а культура й побут не надто вже й відрізнялися від звичного. Тому й не дивно, що стільки українців обрало своєю тимчасовою новою домівкою саме Польщу.

Advertisement

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Тимчасовий захист у Польщі подовжували вже декілька разів. Спочатку його продовжували на рік, так у 2023 для українських біженців подовжили термін до 4 березня 2024 року. Але в лютому 2024 парламент Польщі продовжив тимчасовий захист лише до 30 червня, це сталося через те, що уряд працював над кількома поправками до Закону про допомогу громадянам України.

Тож багатьом громадянам довелося напружено чекати, поки знов оновляться дати тимчасового захисту. Тим часом ЄС одразу продовжив захист до 4 березня 2025 року.

Advertisement

Польський Сейм ухвалив поправки у середині травня 2024 року, а чинності вони набули вже 1 липня. Гарна новина була в тому, що тимчасовий захист для українців продовжили аж до 30 вересня 2025 року, погана — що встановили деякі умови для перебування неповнолітніх та скасували частину виплат.

Нагадуємо, що тимчасовий захист забезпечує негайний і колективний захист великій групі переміщених осіб, які прибувають до ЄС і не мають можливості повернутися до країни свого походження. Люди, які користуються тимчасовим захистом, мають однакові права на всій території ЄС.

Ці права включають:

Advertisement

право на проживання;

право на доступ до ринку праці та житла;

право на медичну допомогу;

право на соціальну допомогу;

доступ до освіти для дітей.

Скасування пільг та виплат для біженців з України у Польщі у 2024 році

Пауліна Скшипек веде заняття для українських дітей віком від 7 до 9 років у Любліні, 6 серпня 2024 року, у штаб-квартирі неурядової організації Homo Faber, яка започаткувала мовні курси для українських учнів, які починають навчатися в польських школах. (Фото Войтека РАДВАНСЬКОГО / AFP)

Зі слів віцепрем'єр-міністра та глави Міністерства оборони Польщі Владислава Косіняк-Камиша, прийнятий цього року Сеймом, законопроєкт жорстко регламентує прив'язку соцвиплат до обов'язкового шкільного навчання. Ідеться зокрема про пакети соцдопомоги "800 злотих плюс" та допомоги "Добрий старт".

Нова позиція уряду означає, що ці виплати будуть надаватися особам, які проживають з дитиною на території Республіки Польща, але тільки за умови її навчання в польській школі.

Advertisement

Для дітей, які не досягли шкільного віку, обов'язковою є дошкільна підготовка, виключенням є випадки, коли ці обов'язки на неї не поширюються або були відтерміновані.

Уряд пояснює це нововведення тим, що Польща є єдиною країною, де діє гібридна система освіти для українських дітей. Наразі близько 200 тисяч українських дітей навчається в польських школах, а інша частина перебуває в українській дистанційній системі освіти, без обов'язку відвідувати школи у Польщі.

Серед невтішних новин й те, що законопроєкт передбачає скасування одноразової соціальної допомоги в Польщі для українського біженця в розмірі 300 злотих, яка надавалась раніше. Польща також більше не буде надавати грошові компенсації власникам приватного житла, які надавали проживання та харчування біженцям з України.

Advertisement

Нововведення щодо тимчасового захисту для біженців з 30 червня 2024 року

Серед інших нововведень у прийнятому законопроєкті передбачається можливість зміни статусу перебування українців у Польщі: з нинішнього тимчасового захисту на тимчасове перебування до трьох років.

Для цього буде потрібно актуалізувати свої дані в базі PESEL UKR (польська ідентифікаційна система, UKR – призначена для українців), а також подати відповідне прохання в електронному вікні до воєводи за місцем проживання.

Статус тимчасового перебування до трьох років буде наданий за умов наявності PESEL UKR станом на 4 березня 2024 року. Така можливість для українських біженців на території Польщі буде доступна у 2025 році.

Advertisement

Нагадуємо, що PESEL UKR – це особливий статус для українських переселенців, який дає право українцям отримувати в Польщі соціальну допомогу, медичні послуги, дозволяє працевлаштуватися та навчатися у Польщі. З березня 2023 року статус PESEL UKR став обов’язковим для громадянина України, який хоче залишитись у Польщі. Для того, щоб його отримати у вас буде 30 днів після приїзду до Польщі.

Біженці з України для отримання PESEL можуть відвідати місцевий офіс реєстрації населення в тому районі чи місті, де наразі проживають або звернутися в Посольство України в Республіці Польща. Там нададуть інформацію про необхідні документи та процедуру отримання PESEL. Зазвичай для реєстрації в польській ідентифікаційній системі можуть знадобитися такі документи, як паспорт та закордонний паспорт, документи, що підтверджують місце проживання та інші ідентифікаційні матеріали. Після подання документів та заповнення анкети, біженцям буде видано номер PESEL протягом декількох тижнів.