Спікер Сейму Польщі Шимон Головня на зустрічі з міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою порушив питання ексгумацій загиблих під час подій на Волині у роки Другої світової війни.

Про це пише PAP з посиланням на комюніке канцелярії Сейму.

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Україна та Польща обговорили питання ексгумації тіл загиблих поляків

Головня та Сибіга обговорювали багато питань, зокрема подальшу безпекову співпрацю та різнобічну підтримку України.

Також спікер Сейму акцентував на відновленні пошуків та ексгумації тіл поляків, загиблих під час подій на Волині у роки Другої світової війни.

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"У контексті наближення Дня всіх святих спікер Сейму звернув увагу на велике значення для польських жінок і чоловіків моменту запалення свічки на могилах своїх близьких, які загинули. Для цього важливо знати, де вони поховані. Тому це питання є цивілізаційним, а не політичним", – ідеться у комюніке.

Головня зазначив, що питання поваги до померлих є фундаментальним для цінностей, на яких ґрунтується Європейський Союз.

У канцелярії Сейму додали, що спікер переконаний, що Польща та Україна перебувають у ситуації, коли хороший зв'язок, заснований на правді й повазі, є основою безпеки обох народів.

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Польща хоче обговорити Волинську трагедію під час переговорів про вступ України до ЄС

30 вересня заступник міністра закордонних справ Польщі Владислав Теофіл Бартошевський заявив, що Польща планує порушити питання ексгумацій польських жертв Волинської трагедії на переговорах про членство України у Європейському Союзі.

За його словами, "якщо цей розділ не буде закрито, то Україна не просунеться в наступних розділах".

Скандал із Кулебою щодо ексгумації тіл загиблих поляків

Раніше вже ексміністр закордонних справ Дмитро Кулеба спілкувався зі своїм колегою Радославом Сікорським на панельній дискусії "Польща майбутнього".

Під час розмови Кулебу запитали, коли Україна дозволить польським фахівцям провести ексгумацію тіл загиблих поляків під час Волинської трагедії 1943 року, але він згадав про операцію "Вісла".

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Частина польських політиків із керівної партії "Право і справедливість" обурилася таким словам українського дипломата. Їх, зокрема, роздратувало те, що Кулеба назвав частини нині польських територій українськими.

Тоді депутат партії Януш Ковальський заявив, що українському міністру варто "заборонити в’їзд до Польщі", а питання ексгумації жертв Волинської трагедії повинно бути головною темою у відносинах між країнами.