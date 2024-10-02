З тимчасово окупованих територій Херсонської області та Криму на підконтрольну Україні територію вдалося повернути ще сімох дітей з батьками.
Про це повідомив засновник благодійної організації Save Ukraine Микола Кулеба.
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З російської окупації повернули ще сімох дітей
Кулеба подякував за підтримку партнерам WeAreAllUkrainians, Ron Wahid, БФ "Хуманіті".
Серед тих, кого вдалося вивезти з окупації цього разу, — Марина та її трирічна донька Аня.
Окупанти погрожували дівчинці, що заберуть її від матері. Марину декілька разів допитували, змушували оформлювати документи РФ і забороняли користуватись соціальними мережами.
Наразі родини із дітьми перебувають у безпеці та отримують усю необхідну допомогу від благодійної організації Save Ukraine та партнерів.
Росія викрала десятки тисяч українських дітей – скільки вже повернули
27 вересня у межах Bring Kids Back UA з окупації на підконтрольну Україні територію вдалося повернути ще дев'ятьох дітей та 20-річного юнака з братом.
13 вересня з ТОТ Херсонщини повернули сімох хлопчиків та трьох дівчаток віком від 3 до 16 років.
4 вересня з окупованої Херсонської області повернули ще одну українську родину з трьома дітьми віком від 12 до 16 років.
Кореспондент Kyiv Post повідомляв раніше, що керівник Офісу президента України Андрій Єрмак під час форуму за участі керівників державних інституцій 27 серпня розповів про те, що за останні вже понад два роки Росія викрала десятки тисяч українських дітей, тоді як повернути вдалося лише кілька сотень.