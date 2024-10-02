З тимчасово окупованих територій Херсонської області та Криму на підконтрольну Україні територію вдалося повернути ще сімох дітей з батьками.

Про це повідомив засновник благодійної організації Save Ukraine Микола Кулеба.

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З російської окупації повернули ще сімох дітей

Кулеба подякував за підтримку партнерам WeAreAllUkrainians, Ron Wahid, БФ "Хуманіті".

Серед тих, кого вдалося вивезти з окупації цього разу, — Марина та її трирічна донька Аня.

Окупанти погрожували дівчинці, що заберуть її від матері. Марину декілька разів допитували, змушували оформлювати документи РФ і забороняли користуватись соціальними мережами.

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Наразі родини із дітьми перебувають у безпеці та отримують усю необхідну допомогу від благодійної організації Save Ukraine та партнерів.