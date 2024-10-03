Увечері 2 жовтня російська армія завдала низки бомбових ударів по Шевченківському, Салтівському й Київському районах міста Харків, повідомили Харківська обласна прокуратура та Президент України Володимир Зеленський.
Удар Росії КАБами по Харкову 2 жовтня − подробиці
08:18: Прокуратура зазначила, що кількість постраждалих зросла до 12.
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З 22:40 до 23:00 ворог із населеного пункту Строїтель Бєлгородської області РФ із застосуванням двох літаків Су-34 здійснив пуски керованих авіаційних бомб по місту та селу Золочів Богодухівського району.
Як зазначається, боєприпас влучив між третім і четвертим поверхами житлової пʼятиповерхівки в Салтівському районі міста.
"Пошкоджено прилеглі будинки, поліклініку, а також щонайменше 14 авто", − додала пресслужба місцевої прокуратури.
05:25: Через обстріл передмістя Харкова пошкоджені лінії високовольтних передач.
На Харківському напрямку ситуація ускладнюється, повідомляє командування "Харків"
Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.
Він додав, що внаслідок удару можуть бути перебої з електрикою в деяких районах Харкова.
00:52: За даними прокуратури, два авіаційні снаряди влучили в передмісті, а ще три – по Харкову.
00:02: "Під завалами зруйнованого окупантами будинку можуть перебувати люди", – зазначив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
23:54: Президент зазначив, що на той час було відомо про 8 поранених.
"І щоб такі російські удари припинились, Україна має отримати необхідну і, головне, достатню допомогу від світу, від партнерів. Кожен лідер точно знає, що треба робити", – наголосив Зеленський.
Війська Росії вдарили КАБами по селу на Харківщині
29 вересня російські війська вдарили двома авіабомбами по селу Одноробівка Золочівської громади на Харківщині.
В епіцентрі влучань опинилися дві жінки.
Унаслідок влучань авіабомб частково зруйновані та пошкоджені шість двоповерхових будинків, амбулаторія, приміщення старостату, будинок культури, господарчі споруди, газо- та енергомережі.