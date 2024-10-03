У ніч проти 3 вересня українська ППО збила 78 російських дронів, повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Наліт російських дронів на Україну 3 жовтня − подробиці

Росіяни запускали дрони з Орла, Приморсько-Ахтарська та Курська в РФ, а також із мису Чауда в тимчасово окупованому Криму.

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Як зазначається в повідомленні ПС ЗСУ, один безпілотник полетів у напрямку Білорусі, а ще 23 були локаційно втрачені у різних регіонах України в результаті роботи РЕБ.

ППО працювала у Київській, Черкаській, Вінницькій, Хмельницькій, Кіровоградській, Житомирській, Полтавській, Чернігівській, Херсонській, Одеській, Харківській, Сумській, Дніпропетровській, Рівненській та Івано-Франківській областях.

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Для захисту від дронового нальоту залучили авіацію, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ і мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.