У ніч проти 3 вересня українська ППО збила 78 російських дронів, повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Наліт російських дронів на Україну 3 жовтня − подробиці

Росіяни запускали дрони з Орла, Приморсько-Ахтарська та Курська в РФ, а також із мису Чауда в тимчасово окупованому Криму.

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Як зазначається в повідомленні ПС ЗСУ, один безпілотник полетів у напрямку Білорусі, а ще 23 були локаційно втрачені у різних регіонах України в результаті роботи РЕБ.

ППО працювала у Київській, Черкаській, Вінницькій, Хмельницькій, Кіровоградській, Житомирській, Полтавській, Чернігівській, Херсонській, Одеській, Харківській, Сумській, Дніпропетровській, Рівненській та Івано-Франківській областях.

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Для захисту від дронового нальоту залучили авіацію, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ і мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

 

Російські дрони налетіли на Київ 3 жовтня − що відомо

Уламки збитих ворожих цілей виявили у п’яти районах Київської області. Жоден ворожий дрон так і не дістався цілі.

У Деснянському районі столиці зафіксували падіння уламків біля житлового будинку.

Повітряна тривога в столиці тривала понад 5 з половиною годин. Перші групи "Шахедів" ворог запустив ще до опівночі, але протягом ночі  постійно додавалися нові БпЛА.

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Росія вдарила по Харкову КАБами − що треба знати

Увечері 2 жовтня російська армія завдала низки бомбових ударів по Шевченківському, Салтівському й Київському районах міста Харків.

Кількість постраждалих наразі становить 12 осіб. Серед них є трирічна дитина.

Одна з бомб влучила між третім і четвертим поверхами житлової пʼятиповерхівки в Салтівському районі міста. 

Через обстріл передмістя Харкова були також пошкоджені лінії високовольтних передач і щонайменше 14 приватних авто та поліклініка.

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