Російська авіація завдала удару по житловому будинку в Харкові Увечері 2 жовтня російські війська атакували Харків керованими авіабомбами, одна з яких влучила у житловий будинок. В результаті десять осіб дістали поранення, серед них трирічна дитина. ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал. Після атаки президент України Володимир Зеленський звернувся до західних лідерів із закликом надати більше оборонного обладнання. «Щоб такі російські удари припинились, Україна має отримати необхідну і, головне, достатню допомогу від світу, від партнерів. Кожен лідер точно знає, що треба робити. Важливо бути рішучими», — написав Зеленський у соціальних мережах. Advertisement

Kharkiv, Saltivka—an ordinary residential building hit by a Russian bomb.



The rescue operation is ongoing, as they are searching for anyone who may have been affected. So far, 8 people are known to be injured. Everyone will be provided the necessary assistance.



For such Russian… pic.twitter.com/dnuyAHszCD — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 2, 2024

Олаф Шольц заявив, що Україна отримає кредит під заморожені російські активи Канцлер Німеччини Олаф Шольц запевнив, що Україна отримає кредит у розмірі 50 мільярдів доларів за рахунок заморожених російських активів, додавши, що підтримка Києва з боку союзників не послабиться. Більше по темі Угорщина завадила направленню військових радників ЄС в Україну Наразі країна не бере участі в місії з підготовки воїнів ЗСУ на території держав ЄС. Про це Шольц заявив під час діалогу з громадянами у німецькому місті Шверін, повідомляє Укрінформ. Він назвав кредит у розмірі 50 мільярдів доларів «дуже виваженою обіцянкою стабільності для України», яка дозволить країні зберегти необхідну підтримку в короткостроковій перспективі. Advertisement «Це також посилає сигнал російському президенту, що він не повинен очікувати, що в якийсь момент підтримка [України] просто припиниться, і що він зможе поглинути всю країну», — сказав канцлер. Тим часом речник федерального уряду Штеффен Гебештрайт, коментуючи повідомлення про нібито готовність Шольца до телефонної розмови з Путіним, запевнив, що очільник уряду зробить це, щойно це буде доречно. Єврейські паломники святкують Рош га-Шана в Умані Цього тижня тисячі єврейських паломників прибули до Умані на святкування Рош га-Шана – одного з найважливіших свят в іудейському календарі, яке цього року припадає на 3 жовтня. Advertisement У місті знаходиться могила єврейського лідера хасидів рабина Нахмана Бреславського (1772-1810), яка є місцем поклоніння вже понад 200 років, але в умовах війни в Україні та скасування авіарейсів через зростання напруженості на Близькому Сході подорож стала ще складнішою. Цього року в Умані зібралося понад 30 000 ортодоксальних єврейських паломників.

Despite Russia's full scale invasion, 30,000 Hasidic Jewish pilgrims have descended upon the central Ukrainian city of Uman from all over the planet for the annual Rosh Hashana celebrations.



Celebrations begin today and last until October 4th. pic.twitter.com/FFUXKzYZ5h — KyivPost (@KyivPost) October 2, 2024