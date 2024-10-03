Угорщина відхилила пропозицію Європейського Союзу направити військових радників в Україну для навчання ЗСУ, пише угорське видання Index, цитуючи міністра закордонних справ Угорщини Петера Сійярто.

Місія з підготовки воїнів ЗСУ на території ЄС

Сійярто зазначив, що Євросоюз ухвалив рішення розпочати підготовку українських військових на території держав-членів ще в листопаді 2022 року.

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Наразі Угорщина не бере участі в місії, зокрема не надає солдатів і коштів, а тренування українських військових на угорській території не відбуваються.

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Угорський міністр додав, що після довгих дискусій і переговорів була висунута пропозиція відправити в Україну військових радників для виконання координаційних завдань, і що це є "особливо небезпечним кроком щодо ризику ескалації війни".

"Це небезпечна пропозиція, і, на наш погляд, вона значно збільшить ризик ескалації війни, а отже, і її подальшого поширення. Це також небезпечно для нас, для Угорщини, тому що якщо конфлікт загострюється, то він загострюється по сусідству, а не за тисячі кілометрів", − пояснив Сійярто.

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Угорщина оприлюднила відповідь Єврокомісії щодо спрощеного в’їзду росіян і білорусів

Угорщина видаватиме національні карти росіянам і білорусам згідно з нормативною базою Європейського Союзу

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Національну карту видаватимуть відповідно до нормативної бази Євросоюзу і з урахуванням можливих безпекових ризиків.

До 19 серпня Єврокомісія очікувала від Угорщини відповіді на низку запитань щодо можливої загрози безпеці ЄС через рішення Будапешта спростити умови в'їзду для громадян Росії та Білорусі.

Раніше уряд країни додав громадян Росії та Білорусі до програми "національна карта".