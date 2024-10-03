Закінчилися теплі дні ранньої осені, тож у столиці побільшало мистецьких подій і поменшало концертів просто неба. Однак завжди є достатньо виставок, які мають різні експозиції на будь-який смак. Цими вихідними відкриються аж кілька художніх виставок, відбудуться гучні концерти та пройде стендап від Байдака.
Виставка "Ковчег. Твори Віктора Гукайла"
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До дивовижного проєкту київського митця Віктора Гукайла увійшло 77 графічних робіт, створених упродовж його життя. Як зрозуміло з назви, ця виставка натхненна історією про ковчег, побудований Ноєм для порятунку своєї родини та тварин від Всесвітнього потопу.
Малювати свою серію Гакайло почав у 1990-х роках. За весь час творчості митець примножив начерки й твори, створивши цілих 77 готових робіт, об'єднаних однією темою. Його ковчеги часом схожі на міста, часто на лаштунки сцени, часом переплітають легенди з реальністю, а часом є на диво сюрреалістичними. Насамкінець рефлексії митця, спричинені війною, презентовані в окремій серії ковчегів, що нагадують понівечені снарядами будинки.
Коли: з 2 жовтня
Де: Музей Ханенків, вулиця Терещенківська, 15-17
Ціна: Від 100 грн
Шоу "Вартові мрій"
Фантастична й захоплива історія для глядачів будь-якого віку про дівчинку Алісу, яка разом із Котом — Вартовим Зірки — вирушає в неймовірну подорож. Це дуже повчальна історія про дружбу, віру в себе, надію та силу сподівань — бо дива трапляються, якщо в них вірити.
Шоу "Вартові Мрій" поєднує в собі танцювальні виступи, акробатику та інноваційні візуальні ефекти. Режисером-постановником нового сезону став Андрій Віблий, а креативним продюсером — Тала Пристаєцька. Основний саундтрек шоу створили Світлана Тарабарова та Мілош Єліч, клавішник і аранжувальник гурту "Океан Ельзи".
Коли: 4-6 жовтня
Де: Палац культури КПІ ім. Ігоря Сікорського, Берестейський проспект, 37
Ціна: від 350 грн. Квитки
Концерт SHUMEI
Харизматичний співак SHUMEI зі своїм фірмовим вокалом став відомим завдяки виконанню кавера на пісню "Біля Тополі" гурту Enej. Натепер його дебютний кліп уже зібрав 24 млн переглядів у YouTube.
Сам SHUMEI встиг здобути ще більше слави, записавши дуети з Артемом Пивоваровим і Златою Огнєвіч. Він також взяв участь у проєкті Святослава Вакарчука, а саме створенні нової версії пісні "Той день". А нещодавно він разом із Тіною Кароль заспівав її пісню "Стерва". Прийти послухати свого кумира наживо можна на ВДНГ вже у п'ятницю!
Коли: 4 жовтня, 17:00
Де: V'YAVA, ВДНГ, просп. Академіка Глушкова, 1
Ціна: Від 850 грн. Квитки
Василь Байдак. "Папуга, смерть, фортепіано"
Відомий комік Василь Байдак вже не вперше збирає великі зали, адже його гумор не може залишити байдужим нікого. Разом із чарівною авторкою й виконавицею Ingret він створив унікальну програму "Папуга, смерть, фортепіано", в якій кожен знайде щось для себе. Авторський стендап від Василя Байдака на актуальні життєві теми та чуттєві мелодії від Ingret об'єднаються в несамовитий потік. Не пропустіть подію, бо квитки на Байдака майже неможливо купити!
Коли: 4 жовтня, 19:00
Де: Будинок Кіно, вул. Саксаганського, 6
Ціна: Від 390 грн. Квитки
Персональна виставка Сергія Алієва-Ковики
Виставка "І серце, повне пам`яті про пишне буяння квіту, назавжди зберігає згадку про світ, який сьогодні став інший" познайомить глядачів із творчістю Сергія Алієва-Ковики. Він є одним із найвідоміших українських художників Дніпропетровщини, а в його проєкті переплітаються живописні та графічні роботи, дерев'яні об'єкти та гравіювання на мідних пластинах.
Особистість Сергія Алієва-Ковики є важливою частиною сучасного контексту Дніпра та його передмістя. У своїй творчості художник досліджує цей регіон, цікавиться історичними аспектами, візуальними образами та специфікою міста. В його творах проглядаються степові краєвиди Дніпропетровщини, а також характер життя людини в соціумі та її внутрішня комунікація з собою.
Коли: з 5 жовтня
Де: книгарня "Сенс", вулиця Хрещатик 34
Ціна: вхід вільний
Концерт JERRY HEIL
Неймовірна Jerry Heil, яка цього року представляла Україну на Євробаченні, дасть концерт на ВДНГ. Можна без перебільшення сказати, що наразі вона є однією з найпопулярніших артисток України. Колись проста дівчинка, що записала декілька треків та завірусилася завдяки #ОХРАНА_ОТМЄНА, а зараз зірка. Тож цієї осені Jerry Heil розпочинає новий масштабний тур Україною. Виступ на V'YAVA з власними хітами та своєю командою музикантів стане його яскравим відкриттям.
Коли: 5 жовтня, 17:00
Де: V'YAVA, ВДНГ, просп. Академіка Глушкова, 1
Ціна: Від 700 грн. Квитки
Видовищний концерт "Гомін"
У клубі ATLAS зберуться найкращі виконавці, щоб презентувати своі потужні альбоми, щоб розкачати залу. Цього вечора в межах "Гомону" виступить SAD NOVELIST у новому складі, Oi FUSK влаштує енергетичні гойдалки всім глядачам, а СКАЖИ ЩОСЬ ПОГАНЕ здивує всіх своїм потужним сетом. Також у рамках концерту вперше виступить FIGURAT.
Під час концерту буде проведено аукціон на потреби спецпідрозділів ГУР МО. Зібрані кошти будуть передані нашим захисникам одразу після "Гомону". Ціль заходу — зібрати 100 000 гривень.
Коли: 5 жовтня, 17:00
Де: ATLAS, вул. Січових Стрільців, 37-41
Ціна: Від 499 грн. Квитки