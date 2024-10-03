Закінчилися теплі дні ранньої осені, тож у столиці побільшало мистецьких подій і поменшало концертів просто неба. Однак завжди є достатньо виставок, які мають різні експозиції на будь-який смак. Цими вихідними відкриються аж кілька художніх виставок, відбудуться гучні концерти та пройде стендап від Байдака.

Виставка "Ковчег. Твори Віктора Гукайла"

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До дивовижного проєкту київського митця Віктора Гукайла увійшло 77 графічних робіт, створених упродовж його життя. Як зрозуміло з назви, ця виставка натхненна історією про ковчег, побудований Ноєм для порятунку своєї родини та тварин від Всесвітнього потопу.

Малювати свою серію Гакайло почав у 1990-х роках. За весь час творчості митець примножив начерки й твори, створивши цілих 77 готових робіт, об'єднаних однією темою. Його ковчеги часом схожі на міста, часто на лаштунки сцени, часом переплітають легенди з реальністю, а часом є на диво сюрреалістичними. Насамкінець рефлексії митця, спричинені війною, презентовані в окремій серії ковчегів, що нагадують понівечені снарядами будинки.

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Коли: з 2 жовтня

Де: Музей Ханенків, вулиця Терещенківська, 15-17

Ціна: Від 100 грн

Шоу "Вартові мрій"

Фантастична й захоплива історія для глядачів будь-якого віку про дівчинку Алісу, яка разом із Котом — Вартовим Зірки — вирушає в неймовірну подорож. Це дуже повчальна історія про дружбу, віру в себе, надію та силу сподівань — бо дива трапляються, якщо в них вірити.

Шоу "Вартові Мрій" поєднує в собі танцювальні виступи, акробатику та інноваційні візуальні ефекти. Режисером-постановником нового сезону став Андрій Віблий, а креативним продюсером — Тала Пристаєцька. Основний саундтрек шоу створили Світлана Тарабарова та Мілош Єліч, клавішник і аранжувальник гурту "Океан Ельзи".

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Коли: 4-6 жовтня

Де: Палац культури КПІ ім. Ігоря Сікорського, Берестейський проспект, 37

Ціна: від 350 грн. Квитки