У ніч проти 3 жовтня дрони СБУ, Сил спеціальних операцій та інших Сил оборони налетіли на аеродром "Борісоглєбськ" у Воронезькій області Росії, повідомило поінформоване джерело в Службі безпеки України.

Атака дронів на аеродром Борісоглєбськ у Воронезькій області 3 жовтня

На аеродромі, на який налетіли безпілотники СБУ та ССО, були розміщені склади з КАБами, стоянки літаків СУ-35 і СУ-34 і місця зберігання авіаційного пального.

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З "Борісоглєбська" Росія систематично б'є КАБами по українській території.

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Сьогодні вночі росіяни писали в соцмережах про роботу протиповітряної оборони й прольоти великої кількості БпЛА, а також потужні вибухи й займання в районі аеродрому.

За даними поінформованого джерела в СБУ, супутниковим моніторингом зафіксовано чотири осередки пожеж на території "Борісоглєбська".

"СБУ продовжує проводити активні заходи, щоб зменшити спроможність ворога тероризувати мирні українські міста винищувачами з КАБами. Демілітаризація російських військових аеродромів триватиме, бо ворог не повинен почуватися спокійно навіть на своїй території", − наголосило джерело.

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Масована атака дронів на Росію 3 жовтня − що відомо

Російське міноборони заявило про масштабний дроновий наліт у ніч проти 3 жовтня.

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Ворожі сили ППО нібито знешкодили 113 безпілотників у різних областях країни-агресора, однак у місті Казань рейси на виліт і на приліт затримали, а літаки перенаправили на запасні аеродроми.

Раніше подібну кількість БпЛА ГУР і СБУ запустили 17 травня для ударів по важливих об'єктах на території Росії та тимчасово окупованого Криму.

Тоді спецоперація довела, що росіяни не здатні захистити свої основні морські бази в Севастополі та Новоросійську.