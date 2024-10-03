2 жовтня міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський вперше поговорив із новим генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, повідомляється на сайті польського міністерства закордонних справ.

Марк Рютте заявив про необхідність посилення ППО України

Розмова між лідерами розпочалася з привітань Рютте зі вступом на посаду.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Потім сторони обговорили ситуацію в Україні, а також перспективи розширення НАТО та погіршення ситуації на Близькому Сході.

Обидва політика вважають, що російські повітряні цілі, які перетинають кордони країн НАТО та виходять з-під контролю російської армії, становлять дедалі більшу загрозу.

Advertisement

Рютте також звернув увагу на розміщення в зоні близькосхідного конфлікту військових контингентів держав НАТО та країн-кандидатів, які можуть опинитися під загрозою.

Столтенберг передав повноваження генсека НАТО Рютте

Новий генеральний секретар НАТО Марк Рютте запевнив, що для Альянсу підтримка України та забезпечення умов для її перемоги залишатиметься пріоритетом.

Більше по темі Хроніка війни в Україні. 3 жовтня: “Щоб удари Росії припинилися, важливо бути рішучими” Росія підірвала житловий будинок у Харкові; Олаф Шольц обіцяє $50 млрд кредиту під заморожені російські активи; Польща схвалює рішення України про ексгумацію жертв Волинської різанини.

І Марк Рютте, і його попередник Єнс Столтенберг вірять, що трансатлантичні зв’язки є основою Північноатлантичного союзу.

Президент України Володимир Зеленський привітав Марка Рютте зі вступом на посаду генерального секретаря НАТО.

Advertisement

26 червня прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте був офіційно призначений генеральним секретарем НАТО.