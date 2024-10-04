16 621 ДТП із постраждалими трапилось в Україні від початку 2024 року, повідомив Опендатабот.

Скільки людей загинули й постраждали в ДТП

Унаслідок аварій загинули 1 918 людей, а ще 20 862 дістали поранень.

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Де в Україні ДТП стається найчастіше

Більшість ДТП з постраждалими − 80% − трапляється в населених пунктах, а ще 15% аварій трапилися на автодорогах державного значення. Цьогоріч у населених пунктах аварій побільшало на 13%. Кількість ДТП на трасах залишилася майже незмінною.

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Найбільшу кількість аварій із постраждалими зафіксована у Києві, тобто 1 393. Друге та третє місця посідають Дніпропетровщина та Одещина:1 350 та 1 148 дорожніх пригод відповідно.

На Одещині кількість аварій цьогоріч рекордно зросла на 40%, а кількість загиблих у регіоні збільшилася на 70%.

Найбільш небезпечною автотрасою не перший рік залишається траса M-06 Київ − Чоп, де за 8 місяців 2024 року повідомлялося про 292 ДТП з постраждалими. Небезпечною є і траса М-30 Стрий − Умань − Дніпро − Ізварине, де зареєстрували 291 ДТП.

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Майже половина аварій в Україні сталася через порушення швидкості руху: 39,9%. Головними причинами також є порушення правил маневрування (23%) і порушення правил проїзду перехресть (9,6%).