4 жовтня у тимчасово окупованому Енергодарі вибухнув автомобіль, у якому перебував "начальник фізичної охорони" Запорізької атомної електростанції Короткий Андрій Юрійович.
Про це повідомила пресслужба Головного управління розвідки Міноборони України.
ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС
Підписуйтесь на наш Viber-канал.
Авто з Андрієм Коротким вибухнуло в Енергодарі − подробиці
Після захоплення ЗАЕС він пішов на співпрацю з агресором і видав їм списки працівників станції з персональними даними, вказавши на громадян із проукраїнською позицією.
Короткий брав участь у репресіях персоналу АЕС і скоєнні воєнних злочинів проти цивільних громадян на ТОТ Запорізької області.
ГУР зауважило, що воєнний злочинець постійно організовував заходи на підтримку ворожої армії та очолював так звану "Раду депутатів" як член партії російського президента Владіміра Путіна "Єдіная Россія".
У Москві підірвали автомобіль із заступником керівника радіоцентру ЗС РФ
24 липня заступника начальника радіоцентру супутникового зв'язку ЗС РФ Андрія Торгашева підірвали у власному авто.
Кіберфахівці ГУР атакували російський фінансовий сектор
Як зазначається, вибух на півночі Москви стався у Toyota Land Cruiser. Машина належить заступнику начальника ПДРЦ в/ч 33790 у Підмосков'ї Андрію Торгашеву.
В/ч 33790 – це 89-й центр супутникового зв'язку ворожих сил.
1 жовтня у Мелітополі вибухнув автомобіль ВАЗ 2110 поблизу заводу автотракторних запчастин. Унаслідок детонації були ліквідовані військовослужбовці Росії.
Згідно з даними ГУР, у салоні авто перебували троє військовослужбовців російської окупаційної армії.
Операцію зі знищення російських окупантів, причетних до організації терору місцевого населення, здійснили представники підпілля у взаємодії з Головним управлінням розвідки.