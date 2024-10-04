4 жовтня у тимчасово окупованому Енергодарі вибухнув автомобіль, у якому перебував "начальник фізичної охорони" Запорізької атомної електростанції Короткий Андрій Юрійович.

Про це повідомила пресслужба Головного управління розвідки Міноборони України.

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Авто з Андрієм Коротким вибухнуло в Енергодарі − подробиці

Після захоплення ЗАЕС він пішов на співпрацю з агресором і видав їм списки працівників станції з персональними даними, вказавши на громадян із проукраїнською позицією.

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Короткий брав участь у репресіях персоналу АЕС і скоєнні воєнних злочинів проти цивільних громадян на ТОТ Запорізької області.

ГУР зауважило, що воєнний злочинець постійно організовував заходи на підтримку ворожої армії та очолював так звану "Раду депутатів" як член партії російського президента Владіміра Путіна "Єдіная Россія".