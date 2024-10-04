Північна Корея запустила у бік Республіки Корея близько 320 повітряних куль зі сміттям.
Цього тижня це вже другий запуск таких повітряних об’єктів у бік Південної Кореї, пише Yonhap із посиланням на заяву Об’єднаного комітету начальників штабів (JCS) США.
ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС
Підписуйтесь на наш Viber-канал.
Північнокорейські кулі зі сміттям знову впали у Сеулі
Як зазначили у комітеті, після запуску повітряних куль Пхеньяном вранці 4 жовтня близько 120 пакетів зі сміттям впали навколо Сеула та провінції Кьонгі.
Пакети містили побутове сміття – папір, поліетиленові пакети та пластикові пляшки. Небезпечних речовин всередині куль не виявили.
Цей запуск став 24-м із початку кампанії із запуску повітряних куль Північною Кореєю наприкінці травня.
Запуски куль зі сміттям − що відомо
З 4 по 9 вересня Північна Корея запускала повітряні кулі зі сміттям у напрямку Південної Кореї.
Об'єднаний комітет начальників штабів (JCS) США повідомив, що КНДР відновила запуски повітряних куль близько 9 години ранку, за кілька годин після того, як запустила близько 200 повітряних куль увечері в суботу.
Північна Корея відправила до Росії вже понад 6 млн артснарядів
4 вересня КНДР вкотре запустила повітряні кулі зі сміттям у бік Південної Кореї. Тоді громадянам порадили не торкатися повітряних куль.
23 вересня Південна Корея попередила про вжиття військових заходів у випадку, якщо КНДР продовжить надсилати повітряні кулі зі сміттям через кордон.