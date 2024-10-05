На Гаїті озброєна банда убила щонайменше 70 людей у місті Понт-Сонде, серед жертв є жінки і діти.

Про це повідомляє Reuters.

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За даними місцевої влади, бойовики підпалили десятки будинків і транспортних засобів під час нападу, який став одним із найбільш смертоносних за останні роки.

Масове вбивство на Гаїті: що відомо

«Цей одіозний злочин проти беззахисних жінок, чоловіків і дітей - напад не лише на жертв, а на весь гаїтянський народ», - заявив прем’єр-міністр Гаррі Коніль, додавши, що сили безпеки посилюють охорону району.

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Ватажок банди «Гран Гріф» Лаксон Елан взяв на себе відповідальність за масове вбивство у Понт-Сонде. Він заявив, що це була помста за «пасивність» цивільних під час сутички між поліцією та його бойовиками.

Своєю чергою речниця Комісії з діалогу та примирення для порятунку долини Артибоніт Бертід Орас заявила, що «банда не зустріла жодного опору». За її словами, поліцейські залишилися у дільниці, ймовірно, вважаючи, що члени банди озброєні краще за них.

Представник національної поліції Гаїті повідомив, що після трагедії був замінений директор поліції, відповідальний за департамент Артибоніт. На місце відправлено підкріплення, й сили безпеки контролюють ситуацію.

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Зазначається, що близько 6270 людей залишили свої домівки через атаку.

Банду «Гран Гріф», яка діє у цьому районі, звинувачують у масових викраденнях і вербуванні дітей, зґвалтуваннях, убивствах, викраденнях та вигнанні фермерів з їхніх земель. У вересні ватажок банди Елан був внесений до санкційного списку ООН.