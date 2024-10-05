Ізраїль не дав США жодних гарантій, що утримається від атаки по ядерних об'єктах Ірану.

Про це повідомляє CNN із посиланням на представника адміністрації Сполучених штатів.

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Ізраїль не гарантував США, що утримається від атаки по ядерних об'єктах Ірану

Співрозмовник розповів, що Ізраїль не дав жодних гарантій того, що він не обговорює удари по ядерних об'єктах Ірану у відповідь на ракетну атаку на початку цього тижня.

«Ми сподіваємось та очікуємо побачити певну мудрість, а також силу, однак, як ви знаєте, жодних гарантій», - відповів чиновник, коли в нього запитали чи запевнив Ізраїль американців, що він не розглядає ядерні об’єкти Ірану серед цілей для контрудару.

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Зазначається, що американські офіційні особи поки що не мають ясності, коли Ізраїль визначиться зі своєю відповіддю.

Представник адміністрації додав, що «справді важко сказати», чи використає Ізраїль річницю нападу ХАМАС 7 жовтня для можливої атаки.

Крім того, чиновник зауважив, що Сполучені Штати майже рік працювали над тим, щоб запобігти переростанню конфлікту на Близькому Сході в більшу війну. Зараз «це на межі», зауважив він.

Масована атака Ірану на Ізраїль

Першого жовтня Іран запустив по Ізраїлю понад 180 ракет під час масованої атаки.

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По всій країні лунала повітряна тривога.

«Ізраїльська й американська системи протиповітряної оборони працювали ефективно. Була тісна співпраця у виявленні та перехопленні», - повідомили в ЦАХАЛі.

Міністр оборони США Ллойд Остін засудив атаку з боку Ірану щодо Ізраїлю та закликав припинити будь-які бойові дії.

1 жовтня влада Ірану обіцяла дати «рішучу відповідь» на атаки Ізраїлю на своїх союзників на Близькому Сході.

У ніч проти 1 жовтня ізраїльські війська почали наземні рейди на півдні Лівану в межах операції «Північні стріли» проти «Хезболли».