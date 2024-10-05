Сили оборони уразили три командних пункти російських окупантів ракетами Storm Shadow та реактивними снарядами GMLRS.

Це підтвердили у Генеральному штабі. 

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Там зазначили, що українські військові атакували ворожі командні пункти днями. 

Сили оборони вдарили по командних пунктах РФ

У Генштабі не уточнили, коли точно українські військові завдали удару по російських командних пунктах. 

«Днями, завдано успішного вогневого ураження по командних пунктах 35-ї та 27-ї  окремих мотострілецьких бригад, а також одному з командних пунктів 2-ї загальновійськової армії збройних сил РФ», - йдеться у повідомленні.  

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Результати ударів уточнюються.

Бойову роботу виконали підрозділи Повітряних сил та ракетних військ і артилерії ЗСУ у взаємодії з іншими частинами Сил оборони. 

Українські воїни атакували ворожі об'єкти ракетами Storm Shadow та реактивними снарядами GMLRS.

На Донеччині збили російський літак

У суботу у соцмережах з'явилася інформація про збиття російського літака у районі Костянтинівки на Донеччині. 

У Центрі протидії дезінформації РНБО кажуть, що це був винищувач Су-34  і його приземлили українські військові.

Водночас ЗМІ з посиланням на джерела пишуть, що літак збили самі ж росіяни внаслідок дружнього вогню.

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Офіційної інформації від Генштабу чи Повітряних сил наразі немає.

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