Сили оборони уразили три командних пункти російських окупантів ракетами Storm Shadow та реактивними снарядами GMLRS.

Це підтвердили у Генеральному штабі.

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Там зазначили, що українські військові атакували ворожі командні пункти днями.

Сили оборони вдарили по командних пунктах РФ

У Генштабі не уточнили, коли точно українські військові завдали удару по російських командних пунктах.

«Днями, завдано успішного вогневого ураження по командних пунктах 35-ї та 27-ї окремих мотострілецьких бригад, а також одному з командних пунктів 2-ї загальновійськової армії збройних сил РФ», - йдеться у повідомленні.

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Результати ударів уточнюються.

Бойову роботу виконали підрозділи Повітряних сил та ракетних військ і артилерії ЗСУ у взаємодії з іншими частинами Сил оборони.

Українські воїни атакували ворожі об'єкти ракетами Storm Shadow та реактивними снарядами GMLRS.

На Донеччині збили російський літак

У суботу у соцмережах з'явилася інформація про збиття російського літака у районі Костянтинівки на Донеччині.

У Центрі протидії дезінформації РНБО кажуть, що це був винищувач Су-34 і його приземлили українські військові.

Водночас ЗМІ з посиланням на джерела пишуть, що літак збили самі ж росіяни внаслідок дружнього вогню.

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Офіційної інформації від Генштабу чи Повітряних сил наразі немає.