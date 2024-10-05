Сили оборони уразили три командних пункти російських окупантів ракетами Storm Shadow та реактивними снарядами GMLRS.
Це підтвердили у Генеральному штабі.
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Там зазначили, що українські військові атакували ворожі командні пункти днями.
Сили оборони вдарили по командних пунктах РФ
У Генштабі не уточнили, коли точно українські військові завдали удару по російських командних пунктах.
«Днями, завдано успішного вогневого ураження по командних пунктах 35-ї та 27-ї окремих мотострілецьких бригад, а також одному з командних пунктів 2-ї загальновійськової армії збройних сил РФ», - йдеться у повідомленні.
Результати ударів уточнюються.
Бойову роботу виконали підрозділи Повітряних сил та ракетних військ і артилерії ЗСУ у взаємодії з іншими частинами Сил оборони.
Українські воїни атакували ворожі об'єкти ракетами Storm Shadow та реактивними снарядами GMLRS.
На Донеччині збили російський літак
У суботу у соцмережах з'явилася інформація про збиття російського літака у районі Костянтинівки на Донеччині.
У Центрі протидії дезінформації РНБО кажуть, що це був винищувач Су-34 і його приземлили українські військові.
Водночас ЗМІ з посиланням на джерела пишуть, що літак збили самі ж росіяни внаслідок дружнього вогню.
Офіційної інформації від Генштабу чи Повітряних сил наразі немає.