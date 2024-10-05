Служба безпеки проводить контррозвідувальні заходи у Сумах.

Правоохоронці працюватимуть на території всього міста. 

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Про це повідомили в СБУ. 

Мета таких заходів - запобігти та нейтралізувати загрози розвідувально-підривної діяльності, попередити ймовірні провокації та підвищити безпеку громадян. 

Безпекові заходи у Сумах: що потрібно знати 

Під час проведення безпекових заходів можливі обмеження проходу та проїзду вулицями.

У громадян можуть перевіряти документи та оглядати їхні автомобілі. 

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У випадку виникнення обґрунтованих підозр щодо окремих осіб, правоохоронці можуть проводити додаткову перевірку. 

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Найбільшу концентрацію часточок у повітрі зафіксували на Сумщині, Полтавщині, Дніпропетровщині та Миколаївщині.

Крім того, здійснюється огляд території та приміщень загального користування для виявлення заборонених предметів.

СБУ просить громадян із розумінням поставитися до можливих незручностей та належним чином реагувати на законні дії та вимоги правоохоронців. 

Людей просять мати з собою документи, що посвідчують особу та дотримуватися режиму комендантської години.

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Ситуація на Сумщині

Від ночі росіяни 18 разів обстріляли прикордоння Сумської області. 

Під ворожим вогнем опинилися 9 громад регіону. Війська РФ били КАБами, гатили з РСЗВ та запускали FPV-дрони. 

Внаслідок вчорашніх атак поранена одна людина. Пошкоджено 16 приватних житлових будинків та цивільний вантажний автомобіль. 

Загалом за добу окупанти атакували 35 населених пунктів регіону. 

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