ДБР повідомило про підозру у незаконному збагаченні керівниці Хмельницького обласного центру МСЕК.

Про це повідомили у ДБР та Офісі генпрокурора.

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Вирішується питання про обрання підозрюваній запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Скандал навколо очільниці Хмельницької МСЕК

Напередодні керівницю Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи та її сина викрили на масштабному незаконному збагаченні. Син посадовиці займає керівну посаду у Пенсійному фонді у Хмельницькій області.

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3 та 4 жовтня правоохоронці провели у фігурантів низку обшуків у межах кримінального провадження щодо незаконного оформлення інвалідності чоловікам, які намагаються уникнути військової служби.

У жінки та її рідних родичів знайшли лише готівкою майже 6 мільйонів доларів США у різних валютах.

Мільйонні статки голови Хмельницької МСЕК

За даними слідства, у робочому кабінеті фігурантки виявили 100 тисяч доларів, а також підроблені медичні документи та списки ухилянтів з фіктивними діагнозами.

«Вдома у посадовиці та її родичів працівники ДБР знайшли майже 5 млн 244 тис. доларів США, 300 тис. євро, понад 5 млн грн, брендові прикраси та коштовності. Правоохоронці знаходили гроші у квартирі практично в кожному куточку - у шафах, шухлядах, нішах. Також вилучено документи, які підтверджують незаконну діяльність посадовці та відмивання нею грошей через різні бізнес-проєкти», - додали в ДБР.

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Під час слідчих дій посадовиця намагалась позбутися частини грошей, викинувши дві сумки з пів мільйоном доларів через вікно.

Також правоохоронці виявили, що родині топчиновників належать чималі статки. Зокрема, 30 об'єктів нерухомості в Хмельницькому, Львові та Києві, а також елітні автівки.

«Серед іншого, вони володіють 30 об’єктами нерухомості в Хмельницькому, Львові та Києві, 9 елітними автівками, корпоративними правами на 48 млн грн, готельно-ресторанним комплексом на майже 3 тис. м2 в одному з парків Хмельницького. За кордоном у їхній власності нерухоме майно в Австрії, Іспанії та Туреччині. На валютних закордонних рахунках родина також «накопичила» майже 2,3 млн доларів США», - повідомили в ДБР.

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За кордоном у їхній власності нерухоме майно в Австрії, Іспанії та Туреччині.

За даними ДБР, всі ці статки фігурантка не внесла до своєї щорічної декларації.