Професійне свято працівників освіти припадає майже на початок навчального року. Багато десятиліть тому в Україні виникла і триває традиція , вітати вчителів і дякувати їм за їхню нелегку роботу. У цьому році День вчителя припадає на неділю 6 жовтня.

День вчителя - перша неділя жовтня. Фото: apostrophe.ua

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Навчаючи дітей та молодь, вчителі та викладачі роблять великий внесок у майбутнє нашої країни. Лія Власюк

Історія свята День вчителя

Свято День вчителя має давню історію. Найперші згадки про це свято, тоді неофіційне, датуються 1947 роком, коли у Бразилії, в містечку Сан-Паулу почали святкувати цей день. Місцева влада розпорядилася, щоб у кожному населеному пункті була школа. Вчителів у Бразиліх дуже шанували, тому й виділили день для привітання та святкування.

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Традиція святкування Дня вчителя в Україні зародилася не так давно, у радянську добу. Свято було запроваджене у 1965 році, офіційним радянська влада його зробила лише в 1980.

Незалежна Україна залишила день працівника освіти та вже з 1994 року, за наказом Президента, святкування набуло офіційного статусу. Датою відзначення Дня вчителя в Україні обрали першу неділю жовтня. Через те, що власне свято припадає на вихідні, всі вітають своїх викладачів в вчителів у п’ятницю, напередодні свята.

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А от Всесвітній день вчителя має фіксовану дату і відзначається щороку 5 жовтня. На конференції в Парижі 1994 року за ініціативи ЮНЕСКО, свято День вчителя було затверджено офіційно та отримало статус міжнародного. Таким чином ЮНЕСКО хотіла наголосити на важливості та ролі вчителя у суспільстві.

Традиції святкування Дня вчителя в Україні

Офіційно свято відзначають у неділю, проте в навчальних закладах намагаються привітати викладачів у п’ятницю перед святом. Традицій святкування дня вчителя є чимало, усе залежить від регіону та навіть школи. Проте існують загальні:

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Концерт. Учні можуть підготувати концерт для всіх вчителів. Участь можуть приймати, як старші, так і молодші класи. Іноді учні та батьки можуть зробити сюрприз та підготувати невеликий концерт у самому класі.

Учні можуть підготувати концерт для всіх вчителів. Участь можуть приймати, як старші, так і молодші класи. Іноді учні та батьки можуть зробити сюрприз та підготувати невеликий концерт у самому класі. Нагородження. Часто саме в першу неділю жовтня, подекуди п’ятницю, відбувають нагородження заслужених працівників освіти. Дирекція школи може вручати грамоти та вітати викладачів із різними заслугами. Освітянські центри так само проводять різні нагородження за досягнення в освітньому процесі.

Часто саме в першу неділю жовтня, подекуди п’ятницю, відбувають нагородження заслужених працівників освіти. Дирекція школи може вручати грамоти та вітати викладачів із різними заслугами. Освітянські центри так само проводять різні нагородження за досягнення в освітньому процесі. Навчання. Не дивлячись на те, що це свято, проте багато вчителів і викладачів усе одно прагнуть вдосконалюватися та здобувати нові знання. Багато центрів безплатно проводять різні заходи, семінари та вебінари для викладачів. Тематика таких занять зазвичай – навчання, як удосконалити процес та як цікавіше та ефективніше донести матеріал до учнів.

Не дивлячись на те, що це свято, проте багато вчителів і викладачів усе одно прагнуть вдосконалюватися та здобувати нові знання. Багато центрів безплатно проводять різні заходи, семінари та вебінари для викладачів. Тематика таких занять зазвичай – навчання, як удосконалити процес та як цікавіше та ефективніше донести матеріал до учнів. Відпочинок. Адміністрації шкіл/навчальних закладів можуть зробити день вчителя скороченим та відпустити дітей раніше. Так само може бути запроваджений «день самоврядування» де старші класи навчають молодші, або ж, наприклад, учні готують урок чи тему замість вчителя.

Адміністрації шкіл/навчальних закладів можуть зробити день вчителя скороченим та відпустити дітей раніше. Так само може бути запроваджений «день самоврядування» де старші класи навчають молодші, або ж, наприклад, учні готують урок чи тему замість вчителя. Декорування. Щоби прикрасити шкільні коридори, учні можуть зробити плакати з малюнками до дня працівника освіти, або просто зробити гарний та цікавий декор. Подекуди, сама адміністрація школи може замовити святкові банери або мотиваційні постери для підняття настрою викладачам.

Щоби прикрасити шкільні коридори, учні можуть зробити плакати з малюнками до дня працівника освіти, або просто зробити гарний та цікавий декор. Подекуди, сама адміністрація школи може замовити святкові банери або мотиваційні постери для підняття настрою викладачам. Музика. Через систему дзвінків може лунати музика, тобто замість звичних дзвінків лунають різні пісні. Тим самим підіймається настрій не тільки у вчителів, але й учнів.

Через систему дзвінків може лунати музика, тобто замість звичних дзвінків лунають різні пісні. Тим самим підіймається настрій не тільки у вчителів, але й учнів. Привітання. На словах чи подарунками. Кожен обирає, як привітати свого класного керівника чи улюбленого вчителя. Це може бути від класу чи особистий/приватний подарунок.

На словах чи подарунками. Кожен обирає, як привітати свого класного керівника чи улюбленого вчителя. Це може бути від класу чи особистий/приватний подарунок. Фуршет. Ініціативні викладачі можуть організувати маленький захід/посиденьки. Де вчителі можуть відпочити після робочого дня та пригоститися канапками та смаколиками.

Під час повномасштабного вторгнення концерти та скорочення уроків у школі скасували, адже всі вчителі, навіть у свій день, дбають про безпеку своїх учнів.

Вчитель для учнів молодших класів - це друга мама. Фото: ukrinform.ua

Найкращі привітання до Дня вчителя 2024

Найкраще привітання до дня вчителя це те, що сказане чи зроблене з душею та від щирого серця. Проте, ми підготували підбірку ідей для вітання.

Повідомлення. Особливо актуально, коли навчання відбувається в дистанційному форматі. Навіть просте привітання через месенджер може підняти настрій викладачу.

Особливо актуально, коли навчання відбувається в дистанційному форматі. Навіть просте привітання через месенджер може підняти настрій викладачу. Квіти. Маленький букет від класу чи зірвані квіти з городу продемонструють цінність та важливість вчителя, а також прикрасять будні педагога.

Маленький букет від класу чи зірвані квіти з городу продемонструють цінність та важливість вчителя, а також прикрасять будні педагога. Подарунок своїми руками. Часто старші класи роблять креативні подарунки до дня вчителя. Це можуть бути картини, футболки, а іноді навіть пісні чи відео. Подарунок, у який ви вклали свій час та любов, буде приємний та цінним для викладача.

Часто старші класи роблять креативні подарунки до дня вчителя. Це можуть бути картини, футболки, а іноді навіть пісні чи відео. Подарунок, у який ви вклали свій час та любов, буде приємний та цінним для викладача. Сертифікати. Важко вгадати, чому надає перевагу чи що необхідно вчителю, проте є універсальний подарунок — сертифікат. Це можуть бути спа-процедури, масаж чи салон краси. Щось, що допоможе відпочити, розслабитися та добре провести час.

Важко вгадати, чому надає перевагу чи що необхідно вчителю, проте є універсальний подарунок — сертифікат. Це можуть бути спа-процедури, масаж чи салон краси. Щось, що допоможе відпочити, розслабитися та добре провести час. Не обмежуйте к реатив. Є багато різних цікавих та корисних подарунків. Подарунок вчителю – це не лише квіти та цукерки. Можна дарувати щось цікаве, тематичне, потрібне чи кумедне. Це може бути: футболка з принтом, картина з пазлів, фотопортрет, розмальовка, фото класу, ліхтарик на час відключень, розкладний стілець для укриття чи плед для холодних вечорів. Це може бути будь-що, проте з креативною подачею та історією проста чашка стає інструментом для відновлення сил, зігрівання в холодні вечори чи згадування теплоти та любові від учнів.

Є багато різних цікавих та корисних подарунків. Подарунок вчителю – це не лише квіти та цукерки. Можна дарувати щось цікаве, тематичне, потрібне чи кумедне. Це може бути: футболка з принтом, картина з пазлів, фотопортрет, розмальовка, фото класу, ліхтарик на час відключень, розкладний стілець для укриття чи плед для холодних вечорів. Це може бути будь-що, проте з креативною подачею та історією проста чашка стає інструментом для відновлення сил, зігрівання в холодні вечори чи згадування теплоти та любові від учнів. Донати на ЗСУ. Зараз багато вчителів/викладачів просять учнів не дарувати квіти чи подарунки, а краще зробити донат для військових, якими опікується школа. Можна зробити такий збір та разом усім класом передати кошти або речі військовим.

Свято День вчителя поважають у всьому світі. Адже вчитель – це не просто людина, яка навчає певному предмету дітей - це дещо більше. Для молодших класів це друга мама, яка наставляє, знайомить із новим світом та закладає фундамент знань.

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Викладач вкладає душу та знання в своїх студентів. Фото: politic.karpat.in.ua

Для старших – це друг і наставник, який розповідає, навчає та розбудовує.

Для студентів це ментор, який коригує, консультує та дає поради.

Для студентів викладач - це ментор та наставник. Фото: novyny.pro

На кожному кроці викладач є цінним та важливим для учнів. Він вкладає душу та знання. Викладач значною мірою формує погляди та цінності своїх підопічних.

Він виховує не просто окремих особистостей, а розбудовує майбутнє нашої країни.

Тож давайте належною мірою цінувати наших викладачів, їхній труд та посвяту своїй справі.

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Не забудьте привітати з Днем вчителя 2024 тих, хто заслуговує на подяку та визнання щодня. У першу неділю жовтня привітайте своїх улюблених вчителів і викладачів!