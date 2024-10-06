Надійний мир в Україні можливий виключно на основі міжнародного права і без будь-якої торгівлі суверенітетом чи територіями.

На цьому наголосив президент Володимир Зеленський у своєму щоденному зверненні.

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Україна готується до «Рамштайну»

Київ, США та інші партнери готуються до засідання у форматі «Рамштайн», яке відбудеться 12 жовтня.

Очікується, що протягом наступного тижня відбудеться чимало зустрічей та переговорів між командами.

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Також військові обговорять наповнення воєнних пунктів Плану перемоги.

«Це те, що може доволі швидко посилити Україну, українські позиції - наш фронт передусім. І все, що зазначено в Плані, абсолютно реально для наших партнерів. Є у світу цей ресурс посилення, який дозволить рухатись вперед за Формулою миру», - сказав президент.

Володимир Зеленський наголосив, що мир в Україні можливий лише на основі міжнародного права і без будь-якої торгівлі суверенітетом чи територіями.

Більше по темі Зеленський прокоментував вихід Збройних сил України з Вугледару Сили оборони України залишили позиції у Вугледарі, щоб зберегти життя.

«Саме так, як передбачено Формулою миру. Україні потрібен мир – справжній, справедливий, - гарантований захист від війни. Це можливо тільки на сильних позиціях. І тільки тоді, коли і наш народ, і наші партнери дійсно обʼєднані», - наголосив Володимир Зеленський.