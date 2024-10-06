Надійний мир в Україні можливий виключно на основі міжнародного права і без будь-якої торгівлі суверенітетом чи територіями.
На цьому наголосив президент Володимир Зеленський у своєму щоденному зверненні.
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Україна готується до «Рамштайну»
Київ, США та інші партнери готуються до засідання у форматі «Рамштайн», яке відбудеться 12 жовтня.
Очікується, що протягом наступного тижня відбудеться чимало зустрічей та переговорів між командами.
Також військові обговорять наповнення воєнних пунктів Плану перемоги.
«Це те, що може доволі швидко посилити Україну, українські позиції - наш фронт передусім. І все, що зазначено в Плані, абсолютно реально для наших партнерів. Є у світу цей ресурс посилення, який дозволить рухатись вперед за Формулою миру», - сказав президент.
Володимир Зеленський наголосив, що мир в Україні можливий лише на основі міжнародного права і без будь-якої торгівлі суверенітетом чи територіями.
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«Саме так, як передбачено Формулою миру. Україні потрібен мир – справжній, справедливий, - гарантований захист від війни. Це можливо тільки на сильних позиціях. І тільки тоді, коли і наш народ, і наші партнери дійсно обʼєднані», - наголосив Володимир Зеленський.
План перемоги
В Офісі президента обіцяють, що розкриють українцям план перемоги, але частково. Адже він містить пункти, про які ворог не повинен знати.
Раніше Володимир Зеленський представив свій план американському президенту Джо Байдену, експрезиденту Дональду Трампу та віцепрезидентці США Камалі Гарріс.
У Білому домі заявили, що вивчають цю ініціативу.
Видання The Wall Street Journal, посилаючись на джерела напередодні презентації плану, писало, що Адміністрація президента США занепокоєна тим, що план перемоги Зеленського не містить комплексної стратегії та фактично зводиться до повторного прохання про надання більшої кількості зброї та зняття обмежень на використання ракет великої дальності.