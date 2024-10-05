На території Костянтинівської громади на Донеччині збили російську повітряну ціль, почалася пожежа, пошкоджені приватні будинки.

Про це повідомив «Суспільне Донбас» начальник Костянтинівської МВА Сергій Горбунов.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

«Силами оборони був збитий ворожий (російський - ред.) літак. Уламки частково попадали навколо міста Костянтинівка. Уламки також впали у приватний сектор - пошкоджені декілька приватних будинків. Жертв чи постраждалих від цієї події немає», - йдеться у повідомленні.

Advertisement

На Донеччині збили повітряну ціль: що це було

Керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко повідомив, що українські війська знищили російський Су-34.

Згодом, після 14 години, він написав, що також є альтернативна версія - збитий БпЛА «Мисливець», однак остаточно стане зрозуміло після дослідження уламків.

С-70 «Мисливець» за своїми характеристиками - дуже габаритний літальний апарат, з довжиною фюзеляжу 14 метрів та розмахом крила 19 метрів, злітна маса якого складає 25 тонн, зокрема бойове навантаження - до 3 тонн, уточнює військовий портал Defense Express.

Керівник ЦПБ РНБО Коваленко о 15:05 написав у Телеграмі, що цей БпЛА розробляли ще з 2009 року, наразі створені три апарати, ще три - в розробці.

Advertisement

Український волонтер Сергій Стерненко оприлюднив кадри з уламками цього важкого безпілотника.

Перед падінням літака у небі бачили ракети повітря-повітря, ймовірно, новий С-70 «Мисливець» втратив управління та був збитий російським винищувачем.

За словами військового, «літак який наздоганяв другий, йшов на 2 реактивних двигунах, той що впав на одному і був з повними баками», що пояснює появу літального апарату за лінією фронту і поспішні дії винищувача.

Advertisement

Внаслідок падіння літального апарату пошкоджені будинки

У Донецькій обласній адміністрації повідомили, що на території Костянтинівської громади впав літальний апарат.

«Внаслідок падіння уламків у приватному секторі виникла пожежа, пошкоджено приватні будинки. Тип апарату та деталі падіння встановлюємо. На місці працюють правоохоронці та ДСНС», - повідомив керівник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.