Вночі росіяни атакували Одесу ударними дронами. 

Внаслідок обстрілу постраждали складські приміщення і вантажні автомобілі. Про це повідомили в ДСНС. 

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В Одесі внаслідок обстрілу постраждав чоловік

На місці обстрілу спалахнули пожежі. 

До ліквідації займання залучали півсотні рятувальників та понад 10 одиниць техніки. 

Постраждав один чоловік. 

Його госпіталізували з тяжкими травмами.

З вечора росіяни атакують Україну дронами

З вечора суботи російські війська атакують Україну «шахедами». 

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Окупанти знову спрямували ударні дрони по Києву. 

Ворожі безпілотники заходили на столицю хвилями та з різних напрямків. 

Попередньо, в місті без руйнувань та потерпілих. Про це повідомили в КМВА. 

«Силами та засобами ППО всі російські БпЛА, які були виявлені в повітряному просторі над Києвом та на підступах до міста, були знешкоджені», - зазначила міська влада. 

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Крім того, окупанти вдарили двома балістичними «Іскандерами» з території Криму.

Вночі у небі над Сумщиною наші захисники знищили 5 ворожих дронів. Це дані Сумської ОВА. 

Сім безпілотників збили українські оборонці над Дніпропетровщиною. Тут працювали підрозділи ПвК «Схід». 

Ввечері у Харківському районі внаслідок обстрілу БПЛА «шахед» горіла трава на автошляху Безруки-Слатине. 

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