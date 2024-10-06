Вночі росіяни атакували Одесу ударними дронами.
Внаслідок обстрілу постраждали складські приміщення і вантажні автомобілі. Про це повідомили в ДСНС.
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В Одесі внаслідок обстрілу постраждав чоловік
На місці обстрілу спалахнули пожежі.
До ліквідації займання залучали півсотні рятувальників та понад 10 одиниць техніки.
Постраждав один чоловік.
Його госпіталізували з тяжкими травмами.
З вечора росіяни атакують Україну дронами
З вечора суботи російські війська атакують Україну «шахедами».
Окупанти знову спрямували ударні дрони по Києву.
Ворожі безпілотники заходили на столицю хвилями та з різних напрямків.
Попередньо, в місті без руйнувань та потерпілих. Про це повідомили в КМВА.
«Силами та засобами ППО всі російські БпЛА, які були виявлені в повітряному просторі над Києвом та на підступах до міста, були знешкоджені», - зазначила міська влада.
Вночі сили ППО збили 69 «шахедів» та дві ракети Х-59/69
Вночі у небі над Сумщиною наші захисники знищили 5 ворожих дронів. Це дані Сумської ОВА.
Сім безпілотників збили українські оборонці над Дніпропетровщиною. Тут працювали підрозділи ПвК «Схід».
Ввечері у Харківському районі внаслідок обстрілу БПЛА «шахед» горіла трава на автошляху Безруки-Слатине.