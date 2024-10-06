Найближчими днями російські війська можуть активізуватися у районі населених пунктів Оріхів та Мала Токмачка на Запоріжжі.

Про це сказав речник Сил оборони півдня Владислав Волошин в ефірі телемарафону.

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Росіяни хочуть обрізати логістику ЗСУ на Запорізькому напрямку

За словами Владислава Волошина, противник готується до активних дій на так званому Роботинському виступі, аби взяти під вогневий контроль українські логістичні шляхи.

«Якщо тут буде прорив, то противник може взяти під вогневий контроль логістичні шляхи, які йдуть із Запоріжжя на схід України. Там, де наші Сили оборони тримають Донецьку область і південну частину Запорізької області. Тому ворог за будь-яку ціну намагатиметься взяти це під контроль, щоб обрізати нашу логістику», - сказав Волошин.

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За даними розвідки, росіяни готують нові штурмові групи під Оріховом і Роботиним.

«Ворог перекидає туди особовий склад, розвідку, проводить логістичне забезпечення. І в недалекому майбутньому, за кілька днів, імовірно, активізує нові штурмові дії», - сказав речник Сил оборони півдня.

Наступною ціллю РФ може стати Велика Новосілка на Запоріжжі

Після захоплення Вугледара наступною ціллю російських окупантів може стати Велика Новосілка у Запорізькій області.

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Так вважають у британській розвідці.

«Цілком імовірно, що найближчими тижнями російські війська спробують продовжити просування за Вугледар. На заході однією з імовірних цілей є населений пункт Велика Новосілка, Запорізької області, розташоване на трасі Т0509. За 8 км на північ розташований населений пункт Богоявленка», - йдеться у повідомленні Міноборони Британії.