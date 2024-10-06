Сили ППО збили 56 «шахедів» та дві ракети під час атаки росіян у ніч на 6 жовтня.

Про це повідомили в Повітряних силах станом на 09.00.

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Ще 25 безпілотників було локаційно втрачено. Ймовірно, внаслідок протидії РЕБ.

Росіяни атакували Україну дронами та ракетами

Загалом зафіксували понад 90 засобів повітряного нападу ворога.

Серед них - 87 БпЛА типу «шахед», дві балістичні ракети Іскандер-М, одна крилата Іскандер-К та одна керована авіаційна Х-59/69.

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Які саме ракети вдалося збити - не уточнюється.

Наша ППО працювала в 14 областях.

В Одесі пошкоджені склади та вантажівки

В Одесі внаслідок обстрілу пошкоджені складські приміщення і вантажні автомобілі.

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На місці атаки виникли пожежі.

Постраждав чоловік. Його госпіталізували. За даними ДСНС, потерпілий тяжко травмований.

Нічна атака дронів: де працювала ППО

Вночі на Миколаївщині українська ППО знищила один ворожий «шахед».

5 російських дронів збили у небі над Сумщиною.

Сім безпілотників українські оборонці з ПвК «Схід» «приземлили» над Дніпропетровщиною.

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Ввечері у Харківському районі внаслідок обстрілу БПЛА «шахед» горіла трава на автошляху Безруки-Слатине.