Сили ППО збили 56 «шахедів» та дві ракети під час атаки росіян у ніч на 6 жовтня. 

Про це повідомили в Повітряних силах станом на 09.00. 

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Ще 25 безпілотників було локаційно втрачено. Ймовірно, внаслідок протидії РЕБ. 

Росіяни атакували Україну дронами та ракетами

Загалом зафіксували понад 90 засобів повітряного нападу ворога. 

Серед них - 87 БпЛА типу «шахед», дві балістичні ракети Іскандер-М, одна крилата Іскандер-К та одна керована авіаційна Х-59/69. 

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Які саме ракети вдалося збити - не уточнюється. 

Наша ППО працювала в 14 областях. 

В Одесі пошкоджені склади та вантажівки

В Одесі внаслідок обстрілу пошкоджені складські приміщення і вантажні автомобілі. 

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На місці атаки виникли пожежі. 

Постраждав чоловік. Його госпіталізували. За даними ДСНС, потерпілий тяжко травмований. 

Нічна атака дронів: де працювала ППО

Вночі на Миколаївщині українська ППО знищила один ворожий «шахед». 

5 російських дронів збили у небі над Сумщиною.

Сім безпілотників українські оборонці з ПвК «Схід» «приземлили» над Дніпропетровщиною. 

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Ввечері у Харківському районі внаслідок обстрілу БПЛА «шахед» горіла трава на автошляху Безруки-Слатине. 

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