Російські війська не припиняють атакувати цивільних з дронів. 

Б'ють по мирних мешканцях та транспорту. 

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Лише від ранку неділі постраждало в регіоні постраждало четверо людей. 

У Станіславі двоє постраждалих

Під удар ворожого дрона потрапили двоє жителів Станіслава.

Через скидання боєприпасу з БпЛА постраждали чоловіки - 28 і 53 років.

У них - контузії, вибухові та черепно-мозкові травми.

Бригада «екстренки» надала потерпілим допомогу на місці. Від госпіталізації вони відмовились.

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На Херсонщині окупанти атакували маршрутку

Поблизу села Орлове росіяни атакували з безпілотника маршрутку.

Постраждала пасажирка. 

«50-річну жінку доставили до лікарні з вибуховою та черепно-мозковою травмами, контузією і уламковим пораненням ніг», - повідомили в ОДА. 

Медики надають потерпілій всю необхідну допомогу.

Росіяни скинули вибухівку на жителя Херсона

Близько сьомої ранку у Дніпровському районі Херсона під ворожу атаку потрапив 64-річний чоловік.

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Наша ППО збила три безпілотники. 10 - локаційно втрачені. Ракети, внаслідок протидії РЕБ, цілей не досягли.

Окупанти скинули вибухівку з дрона. 

Потерпілий самостійно звернувся до лікарні. За даними обласної влади, у нього мінно-вибухова травма та поранення.

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