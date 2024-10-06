Російські війська не припиняють атакувати цивільних з дронів.
Б'ють по мирних мешканцях та транспорту.
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Лише від ранку неділі постраждало в регіоні постраждало четверо людей.
У Станіславі двоє постраждалих
Під удар ворожого дрона потрапили двоє жителів Станіслава.
Через скидання боєприпасу з БпЛА постраждали чоловіки - 28 і 53 років.
У них - контузії, вибухові та черепно-мозкові травми.
Бригада «екстренки» надала потерпілим допомогу на місці. Від госпіталізації вони відмовились.
На Херсонщині окупанти атакували маршрутку
Поблизу села Орлове росіяни атакували з безпілотника маршрутку.
Постраждала пасажирка.
«50-річну жінку доставили до лікарні з вибуховою та черепно-мозковою травмами, контузією і уламковим пораненням ніг», - повідомили в ОДА.
Медики надають потерпілій всю необхідну допомогу.
Росіяни скинули вибухівку на жителя Херсона
Близько сьомої ранку у Дніпровському районі Херсона під ворожу атаку потрапив 64-річний чоловік.
Війська РФ запустили 13 «шахедів» та три ракети - вони не досягли цілей
Окупанти скинули вибухівку з дрона.
Потерпілий самостійно звернувся до лікарні. За даними обласної влади, у нього мінно-вибухова травма та поранення.