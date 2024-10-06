Російські війська не припиняють атакувати цивільних з дронів.

Б'ють по мирних мешканцях та транспорту.

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Лише від ранку неділі постраждало в регіоні постраждало четверо людей.

У Станіславі двоє постраждалих

Під удар ворожого дрона потрапили двоє жителів Станіслава.

Через скидання боєприпасу з БпЛА постраждали чоловіки - 28 і 53 років.

У них - контузії, вибухові та черепно-мозкові травми.

Бригада «екстренки» надала потерпілим допомогу на місці. Від госпіталізації вони відмовились.

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На Херсонщині окупанти атакували маршрутку

Поблизу села Орлове росіяни атакували з безпілотника маршрутку.

Постраждала пасажирка.

«50-річну жінку доставили до лікарні з вибуховою та черепно-мозковою травмами, контузією і уламковим пораненням ніг», - повідомили в ОДА.

Медики надають потерпілій всю необхідну допомогу.

Росіяни скинули вибухівку на жителя Херсона

Близько сьомої ранку у Дніпровському районі Херсона під ворожу атаку потрапив 64-річний чоловік.

Окупанти скинули вибухівку з дрона.

Потерпілий самостійно звернувся до лікарні. За даними обласної влади, у нього мінно-вибухова травма та поранення.