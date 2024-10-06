Наступного тижня на засіданні у форматі «Рамштайн» партнери можуть запропонувати Києву більш конкретні кроки для майбутнього членства України в НАТО. 

Про це пише The Washington Post. 

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС

Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Засідання «Рамштайну»: чого чекати Україні 

Видання посилається на західного дипломата. За його словами, країни НАТО розглядають варіанти більш конкретної підтримки України на шляху до вступу в Альянс. 

«Після того, як Зеленський не домігся скасування ракетних обмежень, Київ може отримати якусь іншу допомогу під час конференції в Німеччині», - цитує видання свого співрозмовника. 

Advertisement

Зазначається, що країни НАТО, «ймовірно, все ще не виконають термінових дій, яких просив Київ». Водночас українська сторона побоюється, що президентські вибори в США можуть поставити під сумнів подальшу оборонну допомогу.

Україна сфокусована на запрошенні до НАТО – Зеленський
Більше по темі

Україна сфокусована на запрошенні до НАТО – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський і генсек НАТО Марк Рютте обговорили низку важливих для українського народу та армії питань.

WP пише, що команда президента Зеленського намагається переконати Байдена підтримати план перемоги, який міг би стати важливою частиною його політичної спадщини. Однак у Білому домі уникають рішень, які можуть вплинути на передвиборчу кампанію демократів.

Зеленський представить план перемоги на «Рамштайні»

Напередодні президент Володимир Зеленський анонсував, що планує представити план перемоги на засіданні у форматі «Рамштайн». 

Advertisement

«Представимо План перемоги, чіткі, конкретні кроки для справедливого закінчення війни. Рішучість партнерів і посилення України - те, що здатне зупинити російську агресію», - написав президент. 

У своєму щоденному зверненні у суботу, 5 жовтня, Володимир Зеленський наголосив, що надійний мир в Україні можливий виключно на основі міжнародного права і без будь-якої торгівлі суверенітетом чи територіями.

«Саме так, як передбачено Формулою миру. Україні потрібен мир – справжній, справедливий, - гарантований захист від війни. Це можливо тільки на сильних позиціях. І тільки тоді, коли і наш народ, і наші партнери дійсно обʼєднані», - наголосив глава держави. 

Advertisement
Київ Пост
Київ Пост
Читати далі
Хроніка війни в Україні. 4 жовтня: “Усім нам у Європі потрібна Україна в Альянсі” НАТО
Хроніка війни в Україні. 4 жовтня: “Усім нам у Європі потрібна Україна в Альянсі”
Джон Моретті
2д тому
Зеленський прокоментував вихід Збройних сил України з Вугледару НАТО
Зеленський прокоментував вихід Збройних сил України з Вугледару
За матеріалами Укрінформ
жов. 3
Україна сфокусована на запрошенні до НАТО – Зеленський НАТО
Україна сфокусована на запрошенні до НАТО – Зеленський
За матеріалами Укрінформ
жов. 3
Генсек НАТО заявив про необхідність посилення ППО України НАТО
Генсек НАТО заявив про необхідність посилення ППО України
Київ Пост
жов. 3
Спонсорований контент
" Попередній Ворожі дрони атакують цивільних у Херсоні та області
Далі » Окупанти вдарили FPV-дроном біля зупинки в Куп’янську