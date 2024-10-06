Наступного тижня на засіданні у форматі «Рамштайн» партнери можуть запропонувати Києву більш конкретні кроки для майбутнього членства України в НАТО.
Про це пише The Washington Post.
ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС
Підписуйтесь на наш Viber-канал.
Засідання «Рамштайну»: чого чекати Україні
Видання посилається на західного дипломата. За його словами, країни НАТО розглядають варіанти більш конкретної підтримки України на шляху до вступу в Альянс.
«Після того, як Зеленський не домігся скасування ракетних обмежень, Київ може отримати якусь іншу допомогу під час конференції в Німеччині», - цитує видання свого співрозмовника.
Зазначається, що країни НАТО, «ймовірно, все ще не виконають термінових дій, яких просив Київ». Водночас українська сторона побоюється, що президентські вибори в США можуть поставити під сумнів подальшу оборонну допомогу.
Україна сфокусована на запрошенні до НАТО – Зеленський
WP пише, що команда президента Зеленського намагається переконати Байдена підтримати план перемоги, який міг би стати важливою частиною його політичної спадщини. Однак у Білому домі уникають рішень, які можуть вплинути на передвиборчу кампанію демократів.
Зеленський представить план перемоги на «Рамштайні»
Напередодні президент Володимир Зеленський анонсував, що планує представити план перемоги на засіданні у форматі «Рамштайн».
«Представимо План перемоги, чіткі, конкретні кроки для справедливого закінчення війни. Рішучість партнерів і посилення України - те, що здатне зупинити російську агресію», - написав президент.
У своєму щоденному зверненні у суботу, 5 жовтня, Володимир Зеленський наголосив, що надійний мир в Україні можливий виключно на основі міжнародного права і без будь-якої торгівлі суверенітетом чи територіями.
«Саме так, як передбачено Формулою миру. Україні потрібен мир – справжній, справедливий, - гарантований захист від війни. Це можливо тільки на сильних позиціях. І тільки тоді, коли і наш народ, і наші партнери дійсно обʼєднані», - наголосив глава держави.