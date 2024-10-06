Наступного тижня на засіданні у форматі «Рамштайн» партнери можуть запропонувати Києву більш конкретні кроки для майбутнього членства України в НАТО.

Про це пише The Washington Post.

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Засідання «Рамштайну»: чого чекати Україні

Видання посилається на західного дипломата. За його словами, країни НАТО розглядають варіанти більш конкретної підтримки України на шляху до вступу в Альянс.

«Після того, як Зеленський не домігся скасування ракетних обмежень, Київ може отримати якусь іншу допомогу під час конференції в Німеччині», - цитує видання свого співрозмовника.

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Зазначається, що країни НАТО, «ймовірно, все ще не виконають термінових дій, яких просив Київ». Водночас українська сторона побоюється, що президентські вибори в США можуть поставити під сумнів подальшу оборонну допомогу.

Більше по темі Україна сфокусована на запрошенні до НАТО – Зеленський Президент України Володимир Зеленський і генсек НАТО Марк Рютте обговорили низку важливих для українського народу та армії питань.

WP пише, що команда президента Зеленського намагається переконати Байдена підтримати план перемоги, який міг би стати важливою частиною його політичної спадщини. Однак у Білому домі уникають рішень, які можуть вплинути на передвиборчу кампанію демократів.

Зеленський представить план перемоги на «Рамштайні»

Напередодні президент Володимир Зеленський анонсував, що планує представити план перемоги на засіданні у форматі «Рамштайн».

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«Представимо План перемоги, чіткі, конкретні кроки для справедливого закінчення війни. Рішучість партнерів і посилення України - те, що здатне зупинити російську агресію», - написав президент.

У своєму щоденному зверненні у суботу, 5 жовтня, Володимир Зеленський наголосив, що надійний мир в Україні можливий виключно на основі міжнародного права і без будь-якої торгівлі суверенітетом чи територіями.

«Саме так, як передбачено Формулою миру. Україні потрібен мир – справжній, справедливий, - гарантований захист від війни. Це можливо тільки на сильних позиціях. І тільки тоді, коли і наш народ, і наші партнери дійсно обʼєднані», - наголосив глава держави.