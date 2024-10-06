Керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов отримав відзнаку від прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

Про це повідомив сам головний розвідник на сторінці у Facebook.

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Буданов отримав відзнаку

Кирила Буданова відзначили за внесок воєнної розвідки у боротьбі з російськими загарбниками під час війни.

Очільник ГУР подякував за визнання результатів роботи розвідників, а також за підтримку та зміцнення спецслужби.

«Ця символічна відзнака підкреслює роль і важливість роботи кожного розвідника й розвідниці, які щодня й щоночі працюють на різних ділянках боротьби з державою-агресором - сміливо, нестандартно, невтомно та наполегливо», - зазначив Буданов.

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Чутки навколо звільнення Буданова

Наприкінці вересня у ЗМІ з'явилася інформація про можливе звільнення керівника ГУР Кирила Буданова.

Більше по темі Кіберфахівці ГУР атакували ресурси постачальників російської армії Під атаку потрапила низка ворожих ресурсів, які стосуються постачання ворожій армії або відстежують переміщення людей у Росії.

Також писали про ймовірну відставку міністра оборони Рустема Умєрова.

Цього тижня в Уряді відбулися кадрові зміни.

Рустем Умєров зробив подання до Кабінету міністрів на звільнення трьох своїх заступників та державного секретаря міністерства. Для самих співробітників МО така історія виявилася сюрпризом.

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«Ми чекали відставки міністра, про заступників ніхто не знав», - сказав на умовах анонімності один з високопосадовців МО в коментарі Kyiv Post.

Чутки ж про заплановану відставку Рустема Умерова (як і керівника ГУР Кирила Буданова) ходили телеграм-каналами та деякими ЗМІ останніми днями. Та, за словами одного джерел Kyiv Post в Міноборони, в останній момент все змінилося.

Детальніше про ситуацію в оборонному відомстві можна прочитати тут.