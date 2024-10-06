Зранку російські війська вдарили по Куп'янську на Харківщині.
Атакували FPV-дроном. Влучили біля зупинки.
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Росіяни влучили біля зупинки у Куп'янську
«Сьогодні вранці військові Росії баражуючим боєприпасом типу FPV-дрон вдарили поряд з автобусною зупинкою», - повідомили в поліції.
Внаслідок обстрілу поранені двоє чоловіків. Потерпілим 68 та 40 років.
Також в результаті удару пошкоджено приміщення магазину та автомобіль.
Окупанти атакують цивільних дронами
На Херсонщині росіяни практично щодня б'ють по цивільних з дронів.
Сьогодні від ранку вже відомо про 4 постраждалих.
Під удар ворожого дрона потрапили двоє жителів Станіслава. Бригада «екстренки» надала їм допомогу на місці. Від госпіталізації вони відмовились.
У Харкові на 15 років посадили сім’ю агентів воєнної розвідки РФ
Поблизу села Орлове росіяни атакували з безпілотника маршрутку. Постраждала пасажирка.
Ще один потерпілий - мешканець Херсона. Окупанти поранили літнього чоловіка у Дніпровському районі міста.