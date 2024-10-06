Зранку російські війська вдарили по Куп'янську на Харківщині.

Атакували FPV-дроном. Влучили біля зупинки.

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Росіяни влучили біля зупинки у Куп'янську

«Сьогодні вранці військові Росії баражуючим боєприпасом типу FPV-дрон вдарили поряд з автобусною зупинкою», - повідомили в поліції.

Внаслідок обстрілу поранені двоє чоловіків. Потерпілим 68 та 40 років.

Також в результаті удару пошкоджено приміщення магазину та автомобіль.

Наслідки удару по Куп'янську. Фото поліції.

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Окупанти атакують цивільних дронами

На Херсонщині росіяни практично щодня б'ють по цивільних з дронів.

Сьогодні від ранку вже відомо про 4 постраждалих.

Під удар ворожого дрона потрапили двоє жителів Станіслава. Бригада «екстренки» надала їм допомогу на місці. Від госпіталізації вони відмовились.

Поблизу села Орлове росіяни атакували з безпілотника маршрутку. Постраждала пасажирка.

Ще один потерпілий - мешканець Херсона. Окупанти поранили літнього чоловіка у Дніпровському районі міста.