Захищаючи Україну, на війні загинув Василь Особа - чоловік доньки Ірини Фаріон.
Про це повідомила донька мовознавиці Софія Семчишин.
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«Горіть і пеклі покидьки! Василя Особу вбито! Моя любов», - написала вона.
На фронті загинув Василь Особа - зять Фаріон
Лідер партії «Свобода» Олег Тягнибок написав, що чоловік загинув на Сіверському напрямку.
«У бою з окупантами на Сіверському напрямку загинув український воїн, патріот, наш побратим, боєць Легіону Свободи, мінометник, старший солдат Василь Особа», - написав Тягнибок.
Він додав, що Василь захищав Україну у 4-му батальйоні «Сила Свободи» бригади швидкого реагування НГУ «Рубіж».
Вбивство Ірини Фаріон
Загиблий Василь Особа - зять Ірини Фаріон, яку вбили у липні цього року.
У жінку стріляли біля власного будинку. Професорку доправили до лікарні у вкрай тяжкому стані. Однак, врятувати не вдалося.
Підозрюваним у вбивстві Фаріон є житель Дніпра - В’ячеслав Зінченко.
Зараз він перебуває під вартою до 17 листопада без можливості внесення застави.