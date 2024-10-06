«Горіть і пеклі покидьки! Василя Особу вбито! Моя любов», - написала вона.

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Про це повідомила донька мовознавиці Софія Семчишин.

Він додав, що Василь захищав Україну у 4-му батальйоні «Сила Свободи» бригади швидкого реагування НГУ «Рубіж».

«У бою з окупантами на Сіверському напрямку загинув український воїн, патріот, наш побратим, боєць Легіону Свободи, мінометник, старший солдат Василь Особа», - написав Тягнибок.

Лідер партії «Свобода» Олег Тягнибок написав, що чоловік загинув на Сіверському напрямку.

Вбивство Ірини Фаріон

Загиблий Василь Особа - зять Ірини Фаріон, яку вбили у липні цього року.

У жінку стріляли біля власного будинку. Професорку доправили до лікарні у вкрай тяжкому стані. Однак, врятувати не вдалося.

Підозрюваним у вбивстві Фаріон є житель Дніпра - В’ячеслав Зінченко.

Зараз він перебуває під вартою до 17 листопада без можливості внесення застави.