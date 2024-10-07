7 жовтня 2024 року відзначаємо важливе свято для всіх медиків – Міжнародний день лікаря. Його ініційовали "Лікарі без кордонів" і Всесвітня організація охорони здоров'я для підкреслення важливості роботи лікарів по всьому світу.

Міжнародний день лікаря: що це за свято?

Міжнародний день лікаря (International Doctor's Day) – це свято солідарності лікарів у всьому світі. Його щорічно відзначають у перший понеділок жовтня на знак загального вшанування внеску працівників усіх медичних спеціалізацій у порятунок життів пацієнтів.

Advertisement

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Відзначати його запропонували Всесвітня організація охорони здоров'я та міжнародна гуманітарна організація "Medecins sans Frontiers" (MSF), яка була заснована у Парижі в 1971 році та розпочала свою діяльність як незалежна асоціація французьких медиків. Згодом організація стала світовим гуманітарним рухом медиків, які рятують людей у понад 70 країнах. "Лікарі без кордонів" надають медичну допомогу всім, хто її потребує, незалежно від національності чи релігії. Вони працюють у зонах стихійних лих, епідемій, збройних конфліктів, а також проводять просвітницьку роботу в боротьбі зі СНІДом і наркоманією.

Advertisement

"Лікарі без кордонів" (MSF) у співпраці з Українською залізницею та Міністерством охорони здоров’я щойно завершили направлення пацієнтів медпотягом зі сходу України 22 березня 2023 року. (Фото ЮРІЯ ДЯЧИШИНА / AFP)

Чому важливо вітати медиків зі святом 7 жовтня?

Наразі в Києві понад 23 тисяч лікарів, які працюють у закладах різної форми власності та підпорядкування. З них 9 980 лікарів – у закладах охорони здоров’я комунальної власності територіальної громади м. Києва, що становить 43,7% від загальної кількості лікарів. Всі вони щодня безупинно надають медичну допомогу киянам, часто працюючи в небезпечних для життя умовах: під загрозою вибухів, ракетних атак та на місці нещодавніх прильотів.

Advertisement

Бути лікарем – це складний шлях, який потребує багатьох років навчання та здобування професійних навичок. Для багатьох лікарів це не просто вибір професії на все життя – це справжнє покликання. І поки українські медики наражаються на небезпеку заради порятунку інших, слід віддати їм належну шану, привітати з цим важливим святом і сердечно подякувати їм за важку працю.

Коли День медика в Україні 2024 року

Міжнародний день лікаря відзначають у першу неділю жовтня, а День медичних працівників в Україні відзначають 27 липня. У 2023 році президент України Володимир Зеленський підписав Указ "Про День медичних працівників", яким встановив нову дату цього професійного свята. До минулого року День медичного працівника святкували у третю неділю червня. У 2024 році День медичних працівників також відзначали вже 27 липня, в день святого цілителя Пантелеймона.