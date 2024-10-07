Українські хакери «привітали» президента РФ з днем народження масштабною атакою на всеросійську державну телевізійну і радіомовну компанію.

Кібератака українських хакерів на Росію у день народження Путіна - що відомо

Зранку припинили онлайн-мовлення основні пропагандистські телеканали: «Росія 1», «Росія 24», «Росія культура», РТР «Планета» та більш ніж 20 інших.

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Згідно з нашою інформацією, телевізійне мовлення цих каналів у Росії також не працює.

Працівники компанії повідомляють, що «знищена вся інформація на серверах, навіть резервні копії, не працює онлайн-мовлення і внутрішні сервіси, немає навіть інтернету та телефонії».

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Відповідальність взяло на себе анонімне проукраїнське хакерське угруповання «Sudo rm-RF».

Раніше угруповання неодноразово завдавало кіберударів по РФ. Чекаємо на подробиці.

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Кіберудари українських спецслужб по РФ - подробиці

23 вересня кіберфахівці Головного управління розвідки (ГУР МОУ) заблокували роботу двох російських банків: АТ "Россільгоспбанк" та ПАТ "Московський кредитний банк".

За інформацією поінформованого джерело Kyiv Post у спецслужбах, було заблоковано доступ до послуг інтернет-банкінгу цих фінансових установ, не працюють їхні мобільні додатки.