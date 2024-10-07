267 692 заявки на реєстрацію торгових марок (ТМ) подали в Україні за останні 10 років, повідомив Опендатабот.

Скільки заявок на реєстрацію торгових марок подали у 2024 році − подробиці

З 2015 до 2019 року кількість заявок зростала. У 2019 році їх було 33 745. Із початком пандемії заявок поменшало на 17%, тому у 2020 році їх було 27 883.

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Потім кількість заявок на реєстрацію торгівельних марок скоротилася у 2022 році, тобто до 16 162. Це був найнижчий показник за останні роки. У 2023 році кількість заявок зросла до 25 тисяч, а цьогоріч уже подали 18 008 заявок за 9 місяців.

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Інфографіка: Опендатабот

У 2024 році найчастіше подавали на реєстрацію торгових марок рекламування та підприємницької діяльності. Разом вони склали 37,4% від усіх заявок.

До трійки найбільш запитаних також потрапили торгові марки, пов’язані з освітою та розважальними послугами (13,9%) і торгові марки на фармацевтичні, медичні, ветеринарні препарати та гербіциди (11,1%).

Найбільшу кількість заявок за весь час подало підприємство "Рошен" − 1396.Серед інших лідерів за кількістю заявок є також Оболонь і Розетка.юа.

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А саме цього року лідерами стали ГГБЕТ − 76 заявок, а також Оболонь і Фарміс ЛТД − 72 та 71 заявка на реєстрацію ТМ відповідно.