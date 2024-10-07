У ніч на 7 жовтня російська армія вкотре завдала удару по українському порту Південний. Внаслідок атаки пошкоджено цивільне судно PARESA під прапором Сент-Кітс і Невіс.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад та територій України.
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Росія вкотре пошкодила цивільне судно під час атаки
Судно перевозило 6 тисяч тонн української кукурудзи для експорту.
На щастя, 15 членів екіпаж – громадяни Єгипту та Сирії – не постраждали.
Віцепрем’єр-міністр України Олексій Кулеба заявив, що це вже 20-те цивільне судно, що зазнало ушкоджень через російські атаки.
Ці атаки є спробами зірвати роботу Українського морського продовольчого коридору та підірвати світову продовольчу безпеку.
Росія традиційно заявляє про знищення нібито військових вантажів, однак всі атаки спрямовані на цивільні об’єкти.
Нещодавно подібна атака на Ізмаїльський район Одеської області пошкодила вантажівки та адмінбудівлі на кордоні з Румунією.
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Попри постійні обстріли Український морський продовольчий коридор продовжує цілодобову роботу.
За понад рік вдалося експортувати вже понад 70 млн тонн вантажів, а це понад 2500 суден, які вийшли з українських портів до країн Африки, Азії та Європи.
Удари Росії по іноземним суднам з продовольством − що відомо
20 вересня Росія атакувала Одесу балістичними ракетами «Іскандер-М», які пошкодили цивільне судно під прапором Антігуа.
12 вересня російська армія завдала ракетного удару по цивільному судну, що перевозило зерно з України до Єгипту Чорним морем.
Унаслідок удару постраждав вантаж пшениці, проте обійшлося без людських втрат.
Після атаки Росії на судно із зерном у Чорному морі в ООН засудили будь-які напади на цивільних осіб та інфраструктуру, незалежно від їхнього місця.