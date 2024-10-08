У Торецьку Донецької області ситуація постійно змінюється, бої ведуться за кожен підʼїзд.

Російська армія зайшла на східні околиці міста, повідомила речниця оперативно-тактичного угруповання "Луганськ" Анастасія Бобовнікова в ефірі телемарафону «Єдині новини».

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Бої за Торецьк - що відомо

"Ворог наступає, постійні штурми. Проте сьогодні ми не дозволили ворогу просунутися. Найгарячіше зараз на Торецькому напрямку.

Бої ведуться у самому Торецьку, ситуація нестабільна, бої ведуться буквально за кожен підʼїзд", - сказала Бобовнікова.

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За її словами, окупанти зайшли на східну околицю Торецька, дещо просунулися по вулиці Центральна у напрямку шахти "Центральна".

Однак ситуація постійно змінюється: "То ми відбиваємо у них вогневі пункти, то вони десь знищують наші, але ми їх постійно відновлюємо і намагаємося повертати те, що захопили окупанти, і не даємо їм просунутися з усіх сил, чого б це нам не коштувало".

Яка ситуація на Донеччині

Речниця ОТУ "Луганськ" зазначила, що тривають також бої за селище Нелипівка, що на північний захід від Нью-Йорка.

"Тактика схожа на ту, яку вони застосовують в Торецьку. Вони "рівняють" місто з артилерії і потім постійно штурмують малими групами з 3-4-5 осіб, ці штурми йдуть протягом доби", - сказала Бобовнікова.

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Ситуація в районі Часового Яру складна, проте контрольована, зауважила речниця.

За її словами, українські підрозділи не дають ворогу просуватися.

"І попри те, що противник прагне захопити Часів Яр, але на цей момент оточити його вони можливості не мають", - наголосила Бобовнікова.

На Сіверському напрямку, армія РФ під час штурмів застосовує різноманітну техніку, як-от бойові машини піхоти, мотоцикли.

Зокрема, 6 жовтня, російські війська намагалися вести штурм на мотоциклах, проте втратив 20 осіб і техніку.