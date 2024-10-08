Сили оборони України знищили 18 ударних безпілотників, якими російська армія з вечора 7 жовтня атакувала Україну.
Про це повідомили Повітряні сили Збройних сил України.
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Росіяни атакували Україну дронами та ракетами
З 19:00 7 жовтня по 8:30 8 жовтня росіяни вдарили по Одеській області двома балістичними ракетами «Іскандер-М» із окупованого Криму, а також 19 ударними БПЛА із Приморсько-Ахтарська (РФ).
Усі ворожі безпілотники були ліквідовані в Одеській, Миколаївській, Дніпропетровській, Вінницькій та Тернопільській областях.
Зокрема, 18 збиті авіацією, зенітними ракетними підрозділами, мобільними вогневими групами та РЕБ Сил оборони України.
У Повітряних силах зазначили, що один ударний дрон повернувся в Росію.
Удар по Одещині 7 жовтня
Увечері 7 жовтня Росія поцілила балістичними ракетами по портовій інфраструктурі Одеси.
Внаслідок атаки загинув громадянин України, п’ятеро іноземців дістали поранень.
Росія атакувала порт Південний: пошкоджено іноземне цивільне судно
Балістичною ракетою армія РФ влучила у цивільне судно під прапором Палау біля порту.
Також у Чорноморську внаслідок атаки пошкоджено 16-поверховий житловий будинок та виробничий комплекс приватного підприємства.