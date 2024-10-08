Данське агентство з надзвичайних ситуацій повністю передало Україні 18 аварійно-рятувальних підіймачів.

Це частина допомоги Данії у сфері цивільного захисту, повідомила Данська служба надзвичайних ситуацій.

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Україна отримає техніку від Данії - що відомо

З червня по жовтень Державна служба України з надзвичайних ситуацій отримала від Данії 45-метрові рятувальні підіймачі.

Загальна вартість допомоги - 130 мільйонів данських крон.

Остання партія прибула до України минулого тижня.

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Спецтехніку будуть використовувати для порятунку людей з будівель після вибухів та гасіння пожеж у багатоповерхівках.

"Народ України страждає від постійних російських атак на цивільні об'єкти, такі як лікарні та житлові будинки.

Тому важливо, щоб ми допомогли українській владі врятувати життя і пом'якшити наслідки війни для цивільного населення", – зазначив міністр цивільної безпеки Данії Торстен Шак Педерсен.

Данія надала перші 40 млн євро на виробництво САУ "Богдана"

20 вересня Міністерство оборони України отримало 40,7 млн. євро з пакету допомоги від Данії на українське виробництво озброєння.

Загалом Данія виділила 50 мільйонів євро на виробництво 18 новітніх українських САУ "Богдана".

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Обладнання, необхідне на фронті, може бути виготовлене та доставлене поблизу, оскільки це дає логістичні переваги і допомагає будувати оборонну промисловість України.