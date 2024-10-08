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Нагороду їм присудили за фундаментальні відкриття та винаходи щодо машинного навчання за допомогою штучних нейронних мереж.

Лауреатами Нобелівської премії у галузі фізики 2024 року стали Джон Дж. Хопфілд та Джеффрі Е. Хінтон, повідомляється на сторінці у сомережі Х Фонду Нобеля.

Варто нагадати, що премії з фізики почали присуджувати з 1901 року.

Минулого року лауреатами Нобелівської премії у галузі фізики стали науковці П'єр Агостіні, Ференц Крауш та Енн Л’Юільє, які отримали нагороду за "експериментальні методи, які генерують аттосекундні імпульси світла для вивчення динаміки електронів у матерії".