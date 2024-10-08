Лауреатами Нобелівської премії у галузі фізики 2024 року стали Джон Дж. Хопфілд та Джеффрі Е. Хінтон, повідомляється на сторінці у сомережі Х Фонду Нобеля.
Нагороду їм присудили за фундаментальні відкриття та винаходи щодо машинного навчання за допомогою штучних нейронних мереж.
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BREAKING NEWS— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 8, 2024
The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2024 #NobelPrize in Physics to John J. Hopfield and Geoffrey E. Hinton “for foundational discoveries and inventions that enable machine learning with artificial neural networks.” pic.twitter.com/94LT8opG79
Варто нагадати, що премії з фізики почали присуджувати з 1901 року.
Минулого року лауреатами Нобелівської премії у галузі фізики стали науковці П'єр Агостіні, Ференц Крауш та Енн Л’Юільє, які отримали нагороду за "експериментальні методи, які генерують аттосекундні імпульси світла для вивчення динаміки електронів у матерії".