Зростання українського експорту протягом 2024-г року стало запорукою фінансової стабільності України, розповів сьогодні під час засідання уряду Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

У своїй промові він також наголосив на тому, що в 2022 та в першій половині 2023 року логістика була одним із головних економічних викликів для держави.

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У січні-вересні 2024 року український експорт становив майже 100 млн тонн. Це на 36% більше, ніж минулого року.

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Тобто за 9 місяців ми експортували стільки ж, скільки за весь минулий рік Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль

У грошовому вимірі — це 28,9 млрд доларів.

Очільник українського уряду наголосив на тому, що лідером експорту за традицією є аграрний сектор.

Шмигаль також додав, що Україна готова й надалі виконувати функцію одного з ключових гарантів глобальної продовольчої безпеки.

Вже намолочено майже 57 млн тонн нового врожаю зернових, олійних культур та цукрового буряку.

Росія використовує продовольство як інструмент агресії – що каже Шмигаль

Росія і далі використовує продовольство як елемент агресії.

Лише через порт Маріуполя цього року ворог вивіз понад 180 тис. тонн вкраденого українського зерна.

Відбувається пограбування тимчасово окупованих територій для того, щоб на вкрадені гроші фінансувати загарбницьку війну.

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Україна експортувала понад 67 млн тонн аграрної продукції

У січні-вересні 2024 року українські порти збільшили перевалювання вантажів у 1,8 раза - до 74 мільйонів тонн.

Близько 67,4 млн тонн зернових та олійних культур, а також продуктів їх переробки вдалося експортувати Україні у 2023/2024 маркетинговому році.

Попри тимчасову окупацію земель сільськогосподарського призначення Україна залишається лідером з виробництва і експорту сільськогосподарської продукції.

У першому півріччі 2024 року експорт з аграрного сектора України склав 12,4 млрд доларів. Близько 41 млн тонн із 60 млн тонн вантажообігу у портах Великої Одеси склало експортоване продовольство.