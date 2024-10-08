Фермери Польщі з прикордонного з Україною Підкарпатського воєводства заявили про наміри відновити акції протесту на кордоні та знову блокувати вантажівки з України, повідомляє Державна митна служба України.
«За інформацією від польської сторони, місцеві фермери анонсували можливу акцію протесту у вигляді блокування руху вантажних транспортних засобів перед пунктом пропуску «Медика - Шегині» з 8 жовтня по 31 грудня 2024 року», – повідомляють у відомстві.
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У Держмитслужбі додали, що станом на зараз оформлення транспортних засобів здійснюється у звичайному режимі.
Польські фермери у 2024 не раз блокували вантажівки на "Рава-Руській"
Польські фермери та інші протестувальники вже майже протягом року постійно здійснюють спроби блокувати рух вантажівок з України, що перевозять здебільшого українське збіжжя, до ЄС.
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Такі дії польської сторони завдають значних збитків Україні, яка втрачає значні обсяги надходжень від експорту зерна.
Зазначимо, польська влада часто йде на зустріч власним виробникам і протестувальникам. Так, з 1 липня цього року Польща заборонила в'їзд на свою територію українських вантажівок, що не мають дозволів на міжнародні вантажні перевезення.
Варто нагадати, що фермери Польщі заблокували рух українських вантажівок на одній з ділянок українсько-польського кордону, а саме у пункті пропуску "Рава-Руська – Гребенне".
Під час блокування вантажної ділянки в ПП "Рава-Руська – Гребенне" в напрямку на вʼїзд в Україну польська сторона пропускала не більше 24 вантажівок на добу (два запуски по 12 авто) і до 4 автомобілів на годину з гуманітарними вантажами.