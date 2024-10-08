Уряд Швеції запустив новий проєкт технічної допомоги Україні - "Посилення управління побутовими відходами на 2024-2027 роки".

Про це повідомило Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України.

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Швеція допоможе Україні у сфері екології - подробиці

"Досвід та експертизу Швеції у сфері управління відходами важко переоцінити, і вони справді цінні для нашої країни на шляху до ЄС та практичних результатів розпочатої реформи", - зазначила міністрка захисту довкілля та природних ресурсів Світлана Гринчук.

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Вона обговорила основні напрями співпраці в рамках проєкту з представниками посольства Королівства Швеція в Україні, Асоціації управління відходами Швеції Avfall Swerige, організації Salar International, а також командою проєкту.

"Посилення управління побутовими відходами в Україні на 2024-2027 роки" - багаторічна комплексна програма міжнародної технічної допомоги, яку імплементуватимуть Avfall Swerige та Salar International.

Ці компанії опікуються мшведським самоврядуванням та представляють муніципалітети.

Які напрями програми "Посилення управління побутовими відходами"

"Шведські експерти проаналізували ситуацію з відходами в Україні та визначили напрями співпраці", - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що програма складатиметься з десяти компонентів, які реалізовуватимуться на національному та регіональному рівнях.

Серед них:

нові підходи до тарифоутворення у сфері управління відходами

впровадження європейських стандартів

також впровадження принципу "забруднювач платить"

планування управління відходами за європейськими стандартами

допомога регіонам у розробці регіональних і місцевих планів

обробка біологічних відходів

впровадження в Україні розширеної відповідальності виробника

створення системного підходу до зменшення обсягу газів, що утворюються на полігонах.

За словами Гринчук, від якості розроблення таких планів залежатиме зацікавленість інвесторів працювати в Україні.

Також у рамках програми заплановано реалізувати чотири пілотні проєкти на місцях за кластерним принципом, налагодити діалог та обмін досвідом між українськими та шведськими муніципалітетами.