Президент США Джо Байден відклав свою поїздку до Німеччини, де він мав зустрітись із західними лідерами Контактної групи з питань оборони України через урагани на півдні США.
Прессекретар Білого дому Карін Жан-П’єр заявила, що Байден вирішив перенести свої майбутні поїздки до Німеччини та Анголи через ураган Мілтон, який, як очікується, дійде до Флориди пізно ввечері в середу.
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Натомість Байден, за її словами, «контролюватиме підготовку до урагану Мілтон і реагування на нього, окрім поточної реакції на наслідки урагану Хелен на південному сході».
Перший із двох ураганів пронісся узбережжям Мексиканської затоки Флориди 27 вересня, уразивши район Тампа-Бей вітром зі швідкістю приблизно 210 км/год і повенями, які зруйнували сотні будинків і підприємств. Він продовжив рух на північ до Північної Кароліни та Теннессі, спричинивши загалом понад 220 смертей. Це був найбільш смертоносний ураган у США за останні 19 років.
Путін з 2017 року налаштовував Трампа проти України, - NYT
Очікується, що ураган Мілтон зробить приблизно те саме, оскільки його прогнозований шлях приведе його до того самого прибережного мегаполіса до вечора середи.
(Після урагану Катріна у 2005 році на тодішнього президента Джорджа Буша і його Республіканську партію накотилися хвилі політичного негативу через його відсутність на місцях під час ліквідації наслідків. Буш був у місячній відпустці на своєму ранчо в сусідньому з постраждалою Луїзіаною штаті Техас.)
Планувалося, що 12 жовтня президент Володимир Зеленський представить свій оновлений «План перемоги» групі "Рамштайн", і вперше в зустрічі мали взяти участь лідери відповідних держав. Україна сподівається на значні кроки на шляху її вступу до НАТО.
President Biden: "I'm cancelling my trip to Germany and Africa...we're going to stay focused on what's ahead of us right now...Hurricane Milton could be one of the worst storms in 100 years..." pic.twitter.com/csR5TVcAau— CSPAN (@cspan) October 8, 2024
«Трамп був найбільш безрозсудним і імпульсивним президентом в історії Америки», − пише Боб Вудворд у новій книзі, яка розкриває розмови між Трампом і Путіним.
Нова книга відомого американського журналіста розкриває зміст численних розмов колишнього президента США Дональда Трампа з російським лідером Владіміром Путіним і розповідає про приватні розмови віцепрезидентки США Камали Гарріс із президентом Зеленським.
Серед резонансних заяв, які автор Боб Вудворд випустить у своїй книзі «Війна»: Трамп таємно надіслав Путіну пакет тестів на Covid під час дефіциту їх у США, а Гарріс попросила Зеленського назвати Білому дому ім’я можливого наступника, якщо щось станеться з чинним українським президентом під час повномасштабного вторгнення Росії.
Редактор Washington Post Вудворд, як і його колега Карл Бернштейн, відомий тим, що розгадав Уотергейтський скандал Річарда Ніксона, що призвів до його відставки. Вудворд пише у своїй книзі «Війна», вихід якої запланований на 15 жовтня, що «Трамп був найбільш безрозсудним і імпульсивним президентом в історії Америки».
Автор стверджує, що Трамп приблизно сім разів спілкувався з Путіним наодинці, навіть коли Росія незаконно анексувала Крим і планувала повномасштабне вторгнення на територію союзника США.
Під час однієї з телефонних розмов Трамп сказав кремлівському лідеру, що надсилає йому набір тестів на Covid, яких у США тоді бракувало.
CNN, яке отримало першу копію книги, повідомляє, що Путін попросив Трампа тримати цю новину в таємниці, оскільки «люди розлютяться на Вас, а не на мене».
Гарріс також займає важливе місце в книзі Вудворда з анекдотами про те, як нинішня кандидатка в президенти звернулася до Зеленського, щоб переконати його розробити план передачі влади «спадкоємцеві» на випадок, якщо його схоплять або вб’ють росіяни.
Представники виборчої кампанії Трампа, розлючені публікацією книги в останній місяць перед президентськими виборами в США, повідомили AFP, що це робота «справді божевільної та несамовитої людини».
Kamala Harris on Howard Stern Show 🔥— Osborne Cox (@Osborne__Cox) October 8, 2024
“Remember, people were dying by the hundreds and couldn’t get testing kits. Trump is sending tests to Russia to a murderous dictator for his personal use while he was telling Americans to put bleach in their blood.” pic.twitter.com/TgQB77chGC
Офіс Зеленського повідомив про повернення українських дітей з-під контролю Росії
За даними керівника Офісу президента Андрія Єрмака, сімох українських дітей повернули з окупованих Росією районів Херсонської, Запорізької та Луганської областей.
«Сьогодні в межах ініціативи Президента України Bring Kids Back UA додому повернули ще семеро українських дітей. Їхній вік від 3 до 17 років. Ці діти разом із родинами тривалий час перебували на тимчасово окупованих територіях України. Сім’ї стикалися з переслідуваннями: дорослих неодноразово змушували проходити допити, а дітей відвідувати «уроки патріотичного виховання» та інші публічні заходи, спрямовані на поширення російської пропаганди серед молоді», – розповів Єрмак у соцмережах.
Він навів приклад 17-річного Даниїла з Луганської області, якому задля власної безпеки довелося приховувати, що він продовжує дистанційне навчання в українській школі.
Українців, які відмовляються отримати російські паспорти, серед інших покарань позбавляють доступу до медичних послуг. За оцінками України, близько 20 000 дітей «переселили» до Росії з початку вторгнення Кремля у 2022 році.
26 вересня Москва і Київ оголосили про обмін 13 дітьми після переговорів у Катарі.
Як заявив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець, дітям, які повернуться додому, знадобиться допомога держави з поверненням до шкіл, психологічна оцінка та, можливо, лікування, а також допомога в реінтеграції в українське суспільство загалом.
«Вони повернулися в Україну – на рідну землю, де є рідна мова й діти знову можуть бути просто дітьми. Їх зустріли мої представники в регіонах, щоб допомогти із закриттям першочергових потреб після повернення», – наголосив Лубінець.