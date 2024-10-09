Президент США Джо Байден відклав свою поїздку до Німеччини, де він мав зустрітись із західними лідерами Контактної групи з питань оборони України через урагани на півдні США.

Прессекретар Білого дому Карін Жан-П’єр заявила, що Байден вирішив перенести свої майбутні поїздки до Німеччини та Анголи через ураган Мілтон, який, як очікується, дійде до Флориди пізно ввечері в середу.

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Натомість Байден, за її словами, «контролюватиме підготовку до урагану Мілтон і реагування на нього, окрім поточної реакції на наслідки урагану Хелен на південному сході».

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Перший із двох ураганів пронісся узбережжям Мексиканської затоки Флориди 27 вересня, уразивши район Тампа-Бей вітром зі швідкістю  приблизно 210 км/год і повенями, які зруйнували сотні будинків і підприємств. Він продовжив рух на північ до Північної Кароліни та Теннессі, спричинивши загалом понад 220 смертей. Це був найбільш смертоносний ураган у США за останні 19 років.

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Російський диктатор намагався сформувати негативне ставлення Трампа до України, розповідав йому про корупцію та відмовляв від військової допомоги.

Очікується, що ураган Мілтон зробить приблизно те саме, оскільки його прогнозований шлях приведе його до того самого прибережного мегаполіса до вечора середи.

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(Після урагану Катріна у 2005 році на тодішнього президента Джорджа Буша і його Республіканську партію накотилися хвилі політичного негативу через його відсутність на місцях під час ліквідації наслідків. Буш був у місячній відпустці на своєму ранчо в сусідньому з постраждалою Луїзіаною штаті Техас.)

Планувалося, що 12 жовтня президент Володимир Зеленський представить свій оновлений «План перемоги» групі "Рамштайн", і вперше в зустрічі мали взяти участь лідери відповідних держав. Україна сподівається на значні кроки на шляху її вступу до НАТО.

«Трамп був найбільш безрозсудним і імпульсивним президентом в історії Америки», − пише Боб Вудворд у новій книзі, яка розкриває розмови між Трампом і Путіним.

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Нова книга відомого американського журналіста розкриває зміст численних розмов колишнього президента США Дональда Трампа з російським лідером Владіміром Путіним і розповідає про приватні розмови віцепрезидентки США Камали Гарріс із президентом Зеленським.

Серед резонансних заяв, які автор Боб Вудворд випустить у своїй книзі «Війна»: Трамп таємно надіслав Путіну пакет тестів на Covid під час дефіциту їх у США, а Гарріс попросила Зеленського назвати Білому дому ім’я можливого наступника, якщо щось станеться з чинним українським президентом під час повномасштабного вторгнення Росії.

Редактор Washington Post Вудворд, як і його колега Карл Бернштейн, відомий тим, що розгадав Уотергейтський скандал Річарда Ніксона, що призвів до його відставки. Вудворд пише у своїй книзі «Війна», вихід якої запланований на 15 жовтня, що «Трамп був найбільш безрозсудним і імпульсивним президентом в історії Америки».

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Автор стверджує, що Трамп приблизно сім разів спілкувався з Путіним наодинці, навіть коли Росія незаконно анексувала Крим і планувала повномасштабне вторгнення на територію союзника США.

Під час однієї з телефонних розмов Трамп сказав кремлівському лідеру, що надсилає йому набір тестів на Covid, яких у США тоді бракувало.

CNN, яке отримало першу копію книги, повідомляє, що Путін попросив Трампа тримати цю новину в таємниці, оскільки «люди розлютяться на Вас, а не на мене».

Гарріс також займає важливе місце в книзі Вудворда з анекдотами про те, як нинішня кандидатка в президенти звернулася до Зеленського, щоб переконати його розробити план передачі влади «спадкоємцеві» на випадок, якщо його схоплять або вб’ють росіяни.

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Представники виборчої кампанії Трампа, розлючені публікацією книги в останній місяць перед президентськими виборами в США, повідомили AFP, що це робота «справді божевільної та несамовитої людини».

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Офіс Зеленського повідомив про повернення українських дітей з-під контролю Росії

За даними керівника Офісу президента Андрія Єрмака, сімох українських дітей повернули з окупованих Росією районів Херсонської, Запорізької та Луганської областей.

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«Сьогодні в межах ініціативи Президента України Bring Kids Back UA додому повернули ще семеро українських дітей. Їхній вік від 3 до 17 років. Ці діти разом із родинами тривалий час перебували на тимчасово окупованих територіях України. Сім’ї стикалися з переслідуваннями: дорослих неодноразово змушували проходити допити, а дітей відвідувати «уроки патріотичного виховання» та інші публічні заходи, спрямовані на поширення російської пропаганди серед молоді», – розповів Єрмак у соцмережах.

Він навів приклад 17-річного Даниїла з Луганської області, якому задля власної безпеки довелося приховувати, що він продовжує дистанційне навчання в українській школі.

Українців, які відмовляються отримати російські паспорти, серед інших покарань позбавляють доступу до медичних послуг. За оцінками України, близько 20 000 дітей «переселили» до Росії з початку вторгнення Кремля у 2022 році.

26 вересня Москва і Київ оголосили про обмін 13 дітьми після переговорів у Катарі.

Як заявив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець, дітям, які повернуться додому, знадобиться допомога держави з поверненням до шкіл, психологічна оцінка та, можливо, лікування, а також допомога в реінтеграції в українське суспільство загалом.

«Вони повернулися в Україну – на рідну землю, де є рідна мова й діти знову можуть бути просто дітьми. Їх зустріли мої представники в регіонах, щоб допомогти із закриттям першочергових потреб після повернення», – наголосив Лубінець.

Джон Моретті
Джон Моретті
Джон Моретті – незалежний журналіст і автор, який живе між Європою та Сполученими Штатами. Він також провів більше десяти років, працюючи з компаніями, які захищають мандрівників від надзвичайних ситуацій зі здоров’ям і безпекою за кордоном. Його академічна освіта полягає у східноєвропейських дослідженнях, міжнародній державній політиці та боротьбі з тероризмом.
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