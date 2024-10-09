Президент США Джо Байден відклав свою поїздку до Німеччини, де він мав зустрітись із західними лідерами Контактної групи з питань оборони України через урагани на півдні США.

Прессекретар Білого дому Карін Жан-П’єр заявила, що Байден вирішив перенести свої майбутні поїздки до Німеччини та Анголи через ураган Мілтон, який, як очікується, дійде до Флориди пізно ввечері в середу.

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Натомість Байден, за її словами, «контролюватиме підготовку до урагану Мілтон і реагування на нього, окрім поточної реакції на наслідки урагану Хелен на південному сході».

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Перший із двох ураганів пронісся узбережжям Мексиканської затоки Флориди 27 вересня, уразивши район Тампа-Бей вітром зі швідкістю приблизно 210 км/год і повенями, які зруйнували сотні будинків і підприємств. Він продовжив рух на північ до Північної Кароліни та Теннессі, спричинивши загалом понад 220 смертей. Це був найбільш смертоносний ураган у США за останні 19 років.

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Очікується, що ураган Мілтон зробить приблизно те саме, оскільки його прогнозований шлях приведе його до того самого прибережного мегаполіса до вечора середи.

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(Після урагану Катріна у 2005 році на тодішнього президента Джорджа Буша і його Республіканську партію накотилися хвилі політичного негативу через його відсутність на місцях під час ліквідації наслідків. Буш був у місячній відпустці на своєму ранчо в сусідньому з постраждалою Луїзіаною штаті Техас.)

Планувалося, що 12 жовтня президент Володимир Зеленський представить свій оновлений «План перемоги» групі "Рамштайн", і вперше в зустрічі мали взяти участь лідери відповідних держав. Україна сподівається на значні кроки на шляху її вступу до НАТО.