Скільки коштів від ЄС втратила Грузія через антидемократичні дії

Зокрема після ухвалення закону "Про прозорість іноземного впливу", спрямованого проти громадянського суспільства та ЗМІ Грузії.

У повідомленні зазначається, що виплата коштів була заморожена "у відповідь на відкат демократичних стандартів".

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Про це свідчать дані генерального директорату Європейської Комісії з політики сусідства та переговорів про розширення.

Європейський Союз поставив на паузу допомогу Грузії на загальну суму 121,3 мільйона євро у зв’язку із ухваленням антидемократичних законів.

Скандальний грузинський законопроєкт про "іноагентів" - подробиці

З 1 серпня у Грузії набув чинності закон "Про прозорість іноземного впливу", відомий як закон про "іноагентів". Організації, які підпадають під дію закону, мають зареєструватися як "носії іноземного впливу".

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2 вересня стало відомо, що за місяць майже 500 грузинських організацій зареєструвались як «іноагенти».

Парламент Грузії у третьому, остаточному читанні схвалив закон "Про прозорість іноземного впливу". Закон передали на підпис президентці країни, проте після її відмови зробити це документ підписав голова парламенту.

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Тисячі людей впродовж кількох тижнів виходили на вулиці, протестуючи проти рішення уряду ухвалити новий, інспірований Кремлем законопроєкт про "іноземних агентів".

У Грузії ухвалили пакет "анти-ЛГБТ" законів - подробиці

3 жовтня спікер парламенту Грузії Шалва Папуашвілі підписав закони, які обмежують права ЛГБТ-спільноти.

18 вересня топ-дипломат Європейського Союзу Жозеп Боррель закликав Грузію скасувати ухвалений пакет «анти-ЛГБТ» законів.

Він зазначав, що ці закони порушують основоположні права людини, посилюють дискримінацію та стигматизацію.

Запропоновані поправки передбачають, зокрема, заборону на реєстрацію будь-яких союзів, окрім як між чоловіком і жінкою, усиновлення неповнолітніх гомосексуальними парами та операції зі зміни статі.

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У школах хочуть заборонити надання інформації, яку можна інтерпретувати як «пропаганду приналежності до протилежної статі, одностатевих стосунків або інцесту».

Крім того, мовникам, рекламодавцям і кінотеатрам доведеться редагувати контент з урахуванням вимог закону.