На Донеччині для забезпечення водою людей пробурять свердловини у низці міст, інфраструктура яких була пошкоджена ворожими обстрілами.

Про це повідомив Укрінформ, цитуючи очільника Донецької обласної військової адміністрації Вадима Філашкіна.

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Яким містам Донеччини пробурять свердловини

"Декілька днів тому ворог зруйнував об’єкти комунальної власності, і зараз дуже великі складнощі з водою майже по всієї області. Ми будемо найближчим часом проводити всі дії щодо буріння свердловин у Слов’янську, Краматорську, а також у містах Дружківка, Добропілля, щоб наші люди були з водопостачанням", − пояснив керівник ОВА.

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За його словами, над цим працюють комунальні служби, благодійні організації та підрозділи ДСНС.

"Критичних проблем із питною водою немає. Так, за графіком "доба - через три" ми подаємо питну воду у місто Краматорськ. Але сподіваємось, що найближчим часом питна вода буде кожного дня", − наголосив Філашкін.

Кілька населених пунктів на Донеччині залишилися без водопостачання

Раніше повідомлялося, що кілька населених пунктів у північній частині Донецької області, де проживають близько 260 тис. людей, залишаться без водопостачання.

Слов’янськ, Краматорськ, Дружківка й Костянтинівка, а також прилеглі населені пункти, матимуть проблеми з водопостачанням.

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Це сталося через пошкодження двох об'єктів інфраструктури внаслідок російських обстрілів, зокрема через критичне пошкодження об'єктів Води Донбасу.