Кілька населених пунктів у північній частині Донецької області, де проживають близько 260 тис. людей, залишиться без водопостачання, повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
Які населені пункти на Донеччині залишилися без водопостачання
Слов’янськ, Краматорськ, Дружківка й Костянтинівка, а також прилеглі населені пункти, матимуть проблеми з водопостачанням.
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Це сталося через пошкодження двох об'єктів інфраструктури внаслідок російських обстрілів. Зокрема 28 вересня, за словами Філашкіна, росіяни "критично пошкодили" об'єкти Води Донбасу.
"Враховуючи великий обсяг пошкоджень, відсутня технічна можливість відновлення роботи обладнання", − пояснив керівник місцевої ОВА.
Наразі місцева влада налагоджує альтернативні джерела водозабезпечення населення.
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