Які населені пункти на Донеччині залишилися без водопостачання

Це сталося через пошкодження двох об'єктів інфраструктури внаслідок російських обстрілів. Зокрема 28 вересня, за словами Філашкіна, росіяни "критично пошкодили" об'єкти Води Донбасу.

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Слов’янськ, Краматорськ, Дружківка й Костянтинівка, а також прилеглі населені пункти, матимуть проблеми з водопостачанням.

Кілька населених пунктів у північній частині Донецької області, де проживають близько 260 тис. людей, залишиться без водопостачання, повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Російська армія обстріляла Слов'янськ − що відомо

Вдень 22 вересня російська армія обстріляла Слов'янськ на Донеччині.

Під удар ворожих військ потрапив приватний сектор.

Снаряд поцілив в одне з домоволодінь. З-під завалів будинку рятувальники дістали жінку. Постраждали також дві її сусідки.

25 вересня російські війська вдарили по центру міста Краматорськ Донецької області. Було відомо про двох загиблих і 15 поранених.

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Внаслідок російського удару були пошкоджені два багатоповерхові будинки, магазини та автомобілі.

21 вересня за підтримки авіації російська окупаційна армія дев’ять разів намагалася прорвати оборону в районах Часового Яру, Калинівки, Іванівського та Білої Гори на Краматорському напрямку.